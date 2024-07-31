Hürriyet Kasidesi Kimin Eseri? Namık Kemal Hürriyet Kasidesi Günümüz Türkçesi Hali ve İncelemesi

Hürriyet Kasidesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, toplumun derin bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiği bir zamanda yazılmıştır. Bu dönem, Tanzimat reformlarıyla birlikte Osmanlı toplumunda batılılaşma ve modernleşme çabalarının hız kazandığı bir süreçtir. Hürriyet Kasidesi kimin eseri sorusu popüler oldukça daha da çok ilgi çekmeye başlamıştır. Namık Kemal Hürriyet Kasidesi günümüz Türkçesi hali ve incelemesi ise bunu yapan herkesin bilgi birikimine fayda sağlayacaktır.
Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Hürriyet Kasidesi, Tanzimat Dönemi'nin önde gelen şairlerinden Namık Kemal'in kaleminden çıkmıştır. Bu kaside, özgürlük ve adalet temalarını işleyerek, dönemin siyasi ve sosyal atmosferini yansıtır. Eser, sadece edebi değeriyle değil, aynı zamanda Türk edebiyatındaki özgürlük ve adalet kavramlarının gelişiminde de önemli bir rol oynamıştır.
Hürriyet Kasidesi Orijinal Metin
(Besâlet-i Osmaniyye ve Hamiyyet-i İnsaniyye)
1. Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı Hükûmet'ten
2. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez iânetten
3. Hakir olduysa millet, şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten
4. Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten
5. Mûini zâlimin dünyâda erbâb-ı denâ'ettir
Köpekdir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten
6. Hemân bir feyz-i bâkî terkeder bir zevk-i fâniye
Hayâtın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten
7. Nedendir halkta tûl-i hayâta bunca rağbetler
Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emânetten
8. Cihânda kendini her ferdden alçak görür ol kim
Utanmaz kendi nefsinden de âr eyler melâmetten
9. Felekden intikâm almak demektir ehl-i idrake
Edip tezyîd-i gayret müstefîd olmak nedâmetten
10. Durur ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millettde
Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı re'y-i ümmetten
11. Eder tedvîr-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi
Cihân titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metânetten
12. Kazâ her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
Fütûr etme sakın milletdeki zâ'f u betâetten
13. Değildir şîr-i der-zencîre töhmet acz-i akdâmı
Felekte baht utansın bî-nâsib erbâb-ı himmetten
14. Ziya dûr ise evc-i rif'âtinden ıztırârîdir
Hicâb etsün tabiat yerde kalmış kabiliyetten
15. Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmâniyânız kim
Muhammerdir ser-â-pâ mâyemiz hûn-ı şehâdetten
16. Biz ol âlî-himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
Cihân-girâne bir devlet çıkardık bir aşiretden
17. Biz ol ulvî nihâdânız ki meydân-ı hamiyetde
Bize hâk-i mezâr ehven gelir hâk-i mezelletten
18. Ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretten
19. Kemend-i can-güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccahdır yine bin kerre zencîr-i esâretten
20. Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten
21. Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
Ki ednâ zevki a'lâdır vezâretten sadâretden
22. Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâze dönmüş kim
Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten
23. Müberrâyım recâ vü havfden, indimde âlîdir
Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükûmetden
24. Civân-merdân-ı milletle hazer gavgadan ey bidâd
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten
25. Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idraki kaldır muktedirsen âdemiyetten
26. Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sîr-i sikletden
27. Ne efsûnkâr imişsin âh ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten
28. Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin tâ ebed dür olmasın enzâr-ı ümmetden
29. Ne yâr-ı cân imişsin âh ey ümmîd-i istikbâl
Cihânı sensin âzâd eyleyen bin ye's ü mihnetden
30. Senindir devr-i devlet hükmünü dünyâya infâz et
Hüdâ ikbâlini hıfz eylesin her türlü âfetten
31. Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletden
Namık Kemal Hürriyet Kasidesi Günümüz Türkçesi Hali
Asrın hükümlerini sadakat ve selametten çıkmış görüp
Çekildik izzet ve talih ile hükümet kapısından
Kendini insan bilenler halka hizmetten usanmaz
İnsanlık sahibi olanlar mazluma yardımdan el çekmez
Millet hakir olduysa şanı eksilir sanma
Cevher yere düşünce kadir ve kıymetten de düşmez
Vücudun ki hamuru ve mayası vatan toprağındandır
Vatan yolunda çile ve sıkıntı ile toprak olursa gam değildir
Zalimin yardımcısı dünyada alçaklık erbabıdır
Acımasız avcıya hizmet etmekten zevk alan ancak köpektir [av köpeği]
Sonsuza kadar kalacak bir feyzi terk eder geçici bir feyze
Şöhretin güzelliğinden hayatın kadrini daha üstün görenler
Halkta hayatın uzunluğuna bunca rağbet nedendir
Emaneti saklamaktan insana menfaat getiren nedir ki? (Emanet, burada, Tanrı emaneti, "can" anlamında)
O ki, cihanda kendini her fertten alçak görür
Kendi nefsinden utanmaz da utanır kınanmaktan
Anlayan için, felekten intikam almak demektir
Gayreti artırıp utanç/pişmanlık duygusundan faydalanmak
Zafer/başarı hükümleri milletin kalbinin birleşmişliğinde durur
Rahmet eserleri, milletin oylarının ihtilafından / farklılığından çıkar
Bir iktidar sahibinin azminin kuvveti alemi dolaşır
Cihan, metanet sahiplerinin ayaklarının kararlılığından titrer
Kader, her feyzini, her lütfunu bir vakit için saklar
Milletteki zaaf ve gevşeklik yüzünden ümitsizliğe kapılma
Zincire vurulmuş aslana ayaklarının güçsüzlüğü töhmet değildir
Felekte talih utansın nasipsiz himmet erbabından
Işık henüz en yüksek makamından uzaksa, mecburiyetindendir
Tabiat yerde kalan kabiliyetten utansın
Biz o Osmanlı soyunun yüce ocağındanız
Baştan ayağa mayamız hamiyet kanıyla mayalanmıştır
Biz o himmet ailesi gayret ve ciddiyet erbabıyız ki
Bir küçük aşiretten cihana meydan okuyan bir devlet çıkardık
Biz o yüce yaratılışlılarız ki hamiyet meydanında
Zelil olarak ayak altında toprak olmak, mezar toprağından daha kötüdür bizim için
Hürriyet savaşı korkulu ateşlerle dolu olsa gam değil
Yiğit olan bir can için gayret meydanından kaçar mı?
Celladın cana kast eden kemendi insafsız bir ejder de olsa
Esaret zincirinden yüz bin defa daha iyidir
Felek bütün cefa sebeplerini toplasın gelsin
Millet yolunda çalışmaktan dönersem kahpeyim
Süreç boyunca çektiğim sıkıntı ve zorluklar anılsın
Ki bunun en kötü zevki dahi vezirlik, sadrazamlık zevkinden yücedir
Vatan vefasız, alaycı bir nazlı kıza dönmüş ki
Ayırmıyor aşkının sadıklarını gurbetin elemlerinden
Korkunun ve yalvarmanın uzağındayım
Benim indimde görevim menfaatten, hakkım da hükümetin kötülüklerinden üstündür
Ey zalim, milletin civanmertleriyle kavgadan kaçın
Hamiyet kanının ateşiyle erir zulüm kılıcın
Adaletsizlik ile, zulüm ile hürriyeti imha etmek ne mümkündür
Eğer gücün yetiyorsa çalış, insanlıktan idrak yeteneğini kaldır
Gayret cevheri gönülde elmasa benzer
Tazyiğin şiddetinden ağırlığın tesirinden ezilmez
Ey hürriyetin güzel yüzü, ne büyülüymüşsün ki
Esaretten kurtulduysak da aşkının esiri olduk
Şimdi kalbi cezbedecek güç sendedir, güzelliğini örtme
Güzelliğin, milletin bakışlarından ebediyyen yok olmasın.
Ey gelecek ümidi, ne candan sevgili imişsin
Cihanı bin türlü ümitsizlik ve dertten senmişsin azad eden
Hüküm çağı senindir hükmünü dünyaya yay
Tanrı talihini her türlü afetten korusun
Zulmün köpeklerine kaldı gezdiğin güzel ovalar
Uyan ey yaralı kükreyen arslan, uyan bu gaflet uykusundan
Namık Kemal Hürriyet Kasidesi incelemesini yapacak olursak eğer:
Tema ve İçerik
Vatan ve Millet Sevgisi: Şiirin başında Namık Kemal, dönemin yozlaşmış yönetim anlayışına ve milletin içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çeker. Vatan sevgisi, şairin şiir boyunca sürekli vurguladığı bir temadır. Vatan toprağına bağlılık ve milletin şan ve şerefine olan inanç, Namık Kemal'in eserlerinde sıkça işlediği konulardandır.
Hürriyet ve Adalet: Hürriyet teması, şiirin ana eksenini oluşturur. Şair, özgürlüğün insan hayatındaki önemini vurgular ve baskıcı yönetimlere karşı hürriyet mücadelesinin gerekliliğini dile getirir. Adaletin sağlanmadığı bir toplumda hürriyetin de var olamayacağına dikkat çeker.
İnsanlık ve İnsani Değerler: Namık Kemal, insanın kendisini bilmesi ve toplum için hizmet etmesi gerektiğini belirtir. İnsani değerlerin yüceltilmesi, mazlumlara yardım edilmesi ve zulme karşı çıkılması gerektiğini savunur. Şair, zalimlerin desteklenmemesi gerektiğini ve hürriyetin ancak insani değerlerle korunabileceğini ifade eder.
Dil ve Üslup
Namık Kemal, Hürriyet Kasidesinde coşkulu ve etkileyici bir dil kullanmıştır. Şiir, Osmanlı Türkçesi'yle yazılmış olup, dönemin dil ve üslup özelliklerini taşır. Şair, güçlü imgeler ve metaforlar kullanarak okuyucunun duygularını harekete geçirir. Şiirin ahenkli yapısı ve kafiye düzeni, eserin estetik değerini artırır.
Edebi ve Tarihi Önemi
"Hürriyet Kasidesi," Tanzimat dönemi Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli bir eseri olarak kabul edilir. Namık Kemal'in bu şiiri, dönemin siyasi ve sosyal koşullarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Şiir, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde halkın özgürlük arzusunu yansıtır ve bu yönüyle hem edebi hem de tarihi bir öneme sahiptir.
Tanzimat Dönemi Bağlamı: Tanzimat dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme çabalarının başladığı bir dönemdir. Bu dönemde, batı etkisiyle sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda reformlar yapılmıştır. Namık Kemal, bu dönemin önemli aydınlarından biri olarak, özgürlük, adalet ve insan hakları konularında yazılar yazmış ve halkı aydınlatmaya çalışmıştır.
Şiirin Yapısı ve Ahenk
"Hürriyet Kasidesi" klasik kaside formunda yazılmıştır. Şiir, beyitlerden oluşur ve genellikle aruz vezniyle yazılmıştır. Kaside, genellikle bir methiye (övgü) bölümü ile başlar ve şairin ana konusunu işlediği bölümle devam eder. Namık Kemal, bu klasik yapıyı kullanarak hürriyet ve vatan sevgisi gibi temaları işlemiştir.
Şiirdeki Metaforlar ve Simgeler
Namık Kemal, şiirinde sıkça metafor ve simgeler kullanır. Bu imgeler, şiirin anlamını derinleştirir ve okuyucunun duygusal tepkisini artırır. Örneğin, "hançer" metaforu düşmanı, "bahtı kara mâder" vatanı simgeler. Şiirdeki bu imgeler, eserin estetik değerini ve etkileyiciliğini artırır.