Hurufu Mukatta Harfleri Nelerdir? Hurufu Mukatta Nedir, Kaç Surede Var ve Örnekleri Neler?

Hurufu mukatta nedir diyenler için anlamı, "kesik harfler"dir. Bu harflerin neler olduğunu öğrenmek isteyenler, hurufu mukatta harfleri nelerdir diye araştırabilir. Kur'an-ı Kerim'de 29 sûrenin ilk kısmında bulunan hurufu mukatta sûreleri hangileri diye merak edenler vardır. Hurufu mukatta kaç tane ve özellikleri nelerdir diyenler olabilir. Arapça'da bulunan hece harfleri anlamına gelen hurufu mukatta kaç sûrede vardır? Bu sûreler hangileridir ve hurufu mukatta harfleri ne için kullanılır?

Hurufu Mukatta Nedir?

Mukattaa harfler veya hurufu mukattaa, Kur'an-ı Kerim'in 29 sûresinin ilk kısmında yer alır. Arapça harflerin yan yana getirilmesi sonucu oluştuğu için birçok tefsirci için müteşâbihtirler yani bir anlam ifade etmezler. Hurufu mukattaa, "bağımsız harfler" anlamını taşır. Sûrelerin başında kullanılan bu harflere hurufu tehecci de denir. Mânâsız ve hangi amaca yönelik olarak kullanıldıkları belli olmadığı için hurufu mübheme olarak da bilinirler.

Bu harfler, ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ى olmak üzere toplam on dört tanedir. Hurufu mukatta, Arapça'da en sık kullanılan harflerden meydana gelir. Bu harflerin içinde en çok kullanılanı ise elif ve lam harfidir. Çoğu sûrenin başında mukattaa harflere rastlanır. Hadislerde ise bunların neden kullanıldığına dair somut bir bilgi yoktur. Öte yandan birtakım İslam alimleri, bu harflerin tefsirinin yapılması gerektiğine dikkat çeker. Çünkü, onlara göre Kur'an'da hiçbir harf veya kelime anlamsız değildir. Bu bakımdan bazı alimlere göre, hurufu mukatta harfleri bulunduğu sûrenin ismidir. Bazılarına göre ise sûreleri birbirinden ayırma görevi görür.

Hurufu Mukatta Sûreleri Hangileridir?

Kur'an-ı Kerim'de toplam 29 sûrede bulunan hurufu mukattaa harfleri 14 taneden oluşur. Hangi sûrelerin mukattaa harfler ile başladığını merak edenler için aşağıda bu sûreler sıralanmıştır. Ancak, yukarıda belirtildiği üzere yan yana gelmiş bu harflerin hiçbir anlamı yoktur.

Bakara - 2. Sûre: 1-Elif, Lâm, Mîm.

l-i İmrân - 3. Sûre: 1-Elif, Lâm, Mîm.

A'râf - 7. Sûre: 1-Elif, Lâm, Mîm, Sâd.

Yûnus - 10. Sûre: 1-Elif, Lâm, Râ.

Hûd - 11. Sûre: 1-Elif, Lâm, Râ.

Yûsuf - 12. Sûre: 1-Elif, Lâm, Râ.

Ra'd - 13. Sûre: 1-Elif, Lâm, Mîm, Ra.

İbrahim - 14. Sûre: 1-Elif, Lâm, Râ.

Hicr - 15. Sûre: 1-Elif, Lâm, Râ.

Meryem - 19. Sûre: 1-Kâf hâ yâ, Ayn, Sâd.

Tâhâ - 20. Sûre: 1-Tâ, Hâ.

Şuarâ - 26. Sûre: 1-Tâ, Sîn, Mîm.

Neml - 27. Sûre: 1-Tâ, Sîn.

Kasas - 28. Sûre: 1-Tâ, Sîn, Mîm.

Ankebût - 29. Sûre: 1-Elif, Lâm, Mîm.

Rûm 30. Sûre: 1-Elif, Lâm, Mîm.

Lokman - 31. Sûre: 1- Elif, Lâm, Mîm.

Secde - 32. Sûre: 1-Elif, Lâm, Mîm.

Yâsîn - 36. Sûre: 1-Yâ Sîn.

Sâd - 38. Sûre: 1-Sâd.

Mü'min - 40. Sûre: 1-Hâ, Mîm.

Fussilet - 41. Sûre: 1-Hâ, Mîm.

Şûrâ - 42. Sûre: 1- Hâ, Mîm.

Şûrâ - 42. Sûre: 2- Ayn, Sîn, Kaf.

Zuhruf - 43. Sûre: 1-Hâ, Mîm.

Duhân - 44. Sûre: 1-Hâ, Mîm.