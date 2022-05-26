Hüsnü Talil Nedir? Söz Sanatlarından Hüsni Talil Ne Demek, Örnekleri Neler?

Birçok edebi eserde anlatılan olay ya da durumların mutlaka gerçek bir nedeni vardır. Fakat sanatçı anlatımı güzelleştirmek için olayı başka bir nedene bağlayarak anlatır. İşte burada yazar bağladığı durum hayal ürünü olsa da anlamı o kadar etkileyici kılmıştır ki bunu okuyucu anlayamaz. Aksi halde sanatın güzel yanı eksik olacağını söyleyebiliriz. İşte bu durum hüsnü talil sanatını ortaya çıkarmıştır. Hüsnü talil sanatını başta divan şiiri geleneğinde olmak üzere birçok şiir geleneğinde kullanılmıştır. Hüsnü talil örneklerine aşağıda yer alan konu başlıkları altında yer verdik.
Edebi eserlerde herhangi bir olayı veya durumu, asıl bilinen sebebinden başka daha güzel, etkileyici ve ilgi çekici bir sebebe bağlama sanatına hüsnü talil denir. Yazarlar eserlerinde hüsnü talil sanatını anlatımı daha etkili ve güzel kılmak için kullanmaktadır. Sözlükte "güzel sebep gösterme" anlamına gelmektedir.
Hüsnü talil olayların gerçek sebebini görmezlikten gelir ve övgü veya yergide bir şeyi olduğundan daha güzel ya da daha kötü gösterip okuyucuda farklı imajlar uyandırmak için yapılır. Bu arada ister nazım ister nesir olsun bir eserde kullanılan edebî sanatların doğrudan veya dolaylı olarak hüsnü talille bir ilişkisi vardır. Bu nedenle edebiyatın baştan sona hüsnü talilden ibaret olduğunu söylemek yanlış olmaz.
"Sen gittin yaslara büründü cihan
Soluyor dallarda gül dertli dertli"
Güzel şeyler düşünelim diye
Yemyeşil oluvermiş ağaçlar"
Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına"
"Sen yoksun hiçbir şey yok
Güneşin rengi
Ağustos yıldızlarının sıcaklığı
Karanfil kokusu"