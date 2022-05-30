Hüsnü Talil Nedir? Söz Sanatlarından Hüsnü Talil Ne Demek, Örnekleri Neler?

Edebiyatta sıkça karşımıza çıkan söz sanatları farklı alt başlıklara ayrılır. En çok kullanılan söz sanatlarından birisi olan Hüsnü Talil, kullanıldığında anlamı daha güzel yapmak amaçlanır. Bu söz sanatı başta gazel olmak üzere, tahmis, nazire ve kaside olmak üzere pek çok manzum eserde kullanılmıştır. Eserlerde sıklıkla başvurulan bu söz sanatının anlamı merak edilmiştir. Hüsnü Talil nedir sorusunu örneklerle açıklamak çok daha akılda kalıcıdır. Edebiyat için önemli bir söz sanatı olan Hüsnü Talil, özellikle sanatçıların çok kez başvurduğu bir yapıdır.

Hüsnü Talil Nedir?

Hüsnü Talil söz sanatı, kısaca güzel nedene bağlamak anlamına gelir. TDK'ye göre, nedeni bilinen bir olay, olgu veya durumun gerçek nedenini bir tarafa bırakıp, onu hoşa gidecek hayali bir nedenle açıklama ve anlamlandırma sanatıdır. Bu söz sanatı olayları veya olguları güzel bir nedene bağlar. Sanatçı sonradan bağladığı hayali sebebin estetik ve etkili olması bu noktada önemli bir husustur.

Hüsnü Talil Ne Demek?

Edebiyatta önemli bir yere sahip söz sanatları, anlamı daha etkin kılmak için kullanılmıştır. Önemli bir söz sanatı olan Hüsnü Talil, eserde anlatılan olayın güzel bir nedene bağlanması amaçlanmıştır. Hüsnü Talil sanatında mutlaka bir gerçek sebep vardır fakat sanatçı anlamı güzelleştirmek için olayı güzel bir neden bağlar.

Hüsnü Talil Örnekleri

Edebiyatta önemli söz sanatlarından birisi olan Hüsnü Talil için pek çok örnek mevcuttur. Sanatçıların eserlerinde yer verdiği bu söz sanatına dair bazı örnekler şu şekildedir;

"Hüsn-i talil çeşmesi akar gönüllere"

Bu örnek, Faruk Nafız Çamlıbel'e aittir. Burada geçtiği üzere, suyun akması gerçekte eğimle ilgilidir. Fakat şair, gerçek nedeni bir tarafa bırakıp, onu daha güzel bir hayali nedene bağlar. Şaire göre suyun akma nedeni; susuz akan bir gül bulup ona su vermektir.

"Sen geldin diye çiçekler açtı"

Bu örnekte ise çiçeklerin açmasının sebebi olarak birinin gelmesi gösterilmiş. Burada çiçekler doğal bir süreçte kendiliğinden açtığı için bu gerçeği güzel bir nedene bağlamıştır.