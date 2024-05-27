Hüzün Eş Anlamlısı Nedir? Hüzün Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler, dilde çeşitlilik ve esneklik sağlar, yazılı ve sözlü anlatımda daha etkili ve renkli ifadeler kullanmasına da yardımcı olur. Bir kelimenin eş anlamlı sözcüğü ya da sözcükleri bilindiğinde cümle çeşitliliği artar. Hüzün kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımını bilmek için hüzün eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması gerekir.

Hüzün Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hüzün kelimesi; gönül üzgünlüğü, melankoli anlamlarını taşır. Hüzün kelimesinin eş anlamlı sözcüğü ise birden fazladır. Bu kelimeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Sıkıntı

Keder

Gam

Hüzün Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Eş anlamlı kelimeler, birbirleri yerine kullanıldığı zaman anlamları değiştirmezler. Bu nedenle "hüzün" kelimesinin gireceği her cümleye, kelimenin eş anlamlıları yerleştirilebilir. Hüzün kelimesinin eş anlamlı sözcükleri aşağıdaki gibi cümlelerle kullanılabilir: