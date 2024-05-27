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Giriş Tarihi: 27.5.2024 11:32 Son Güncelleme: 27.5.2024 11:33

Hüzün Eş Anlamlısı Nedir? Hüzün Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler, anlam bakımından birbirine yakın ya da aynı olan, yazılışları ve söyleyişleri ise farklı olan kelimeler olarak bilinir. Bu kelimeler, dilin zenginliğini ve ifade gücünü artırır. Ayrıca aynı düşünceyi farklı sözcüklerle ifade etme olanağı sağlar. Eş anlama sahip sözcüklerden biri de hüzündür. Hüzün eş anlamlısı nedir, hüzün kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır soruları yanıtlanarak, daha çeşitli cümleler kurulabilir.

Hüzün Eş Anlamlısı Nedir? Hüzün Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler, dilde çeşitlilik ve esneklik sağlar, yazılı ve sözlü anlatımda daha etkili ve renkli ifadeler kullanmasına da yardımcı olur. Bir kelimenin eş anlamlı sözcüğü ya da sözcükleri bilindiğinde cümle çeşitliliği artar. Hüzün kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımını bilmek için hüzün eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması gerekir.

Hüzün Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hüzün kelimesi; gönül üzgünlüğü, melankoli anlamlarını taşır. Hüzün kelimesinin eş anlamlı sözcüğü ise birden fazladır. Bu kelimeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Sıkıntı

  • Keder

  • Gam

Hüzün Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Eş anlamlı kelimeler, birbirleri yerine kullanıldığı zaman anlamları değiştirmezler. Bu nedenle "hüzün" kelimesinin gireceği her cümleye, kelimenin eş anlamlıları yerleştirilebilir. Hüzün kelimesinin eş anlamlı sözcükleri aşağıdaki gibi cümlelerle kullanılabilir:

  • Eski fotoğraflara bakarken yüzümde hüzünlü bir gülümseme belirdi. / Eski fotoğraflara bakarken yüzümde sıkıntılı bir gülümseme belirdi. / Eski fotoğraflara bakarken yüzümde kederli bir gülümseme belirdi.

  • Sessiz ve boş kalan evde dolaşırken hüzün her köşeye sinmiş gibiydi. / Sessiz ve boş kalan evde dolaşırken keder her köşeye sinmiş gibiydi.

  • O şarkıyı ne zaman duysam içime derin bir hüzün çöker. / O şarkıyı ne zaman duysam içime derin bir gam çöker.

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Hüzün Eş Anlamlısı Nedir? Hüzün Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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