Huzur Eş Anlamlısı Nedir? Huzur Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Arapça hazır olmak, mevcut olmak anlamına gelen ḥuḍūr kelimesinden gelen huzur kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Buna karşılık Türkçe konuşma ve yazım dillerinde sıklıkla kullanılan bu kelimenin cümle içerisinde aynı anlama gelecek ve kullanıldığında anlamda bozulmaya neden olmayacak kelimelere sahiptir. Huzur eş anlamlısı ve huzur kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da oldukça yaygındır.

Huzur Eş Anlamlısı Nedir?

Huzur, içsel dinginlik ve sükunetin yaşandığı, zihinsel ve duygusal dengeyi ifade eden bir durum anlamına gelen huzur kelimesinin TDK'ya göre eş anlamlı kelimeleri sükunet, esinlik, dinginlik kelimeleridir.

Huzur Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bahçede kuşların ötüşü eşliğinde oturup, sükunetin tadını çıkardık.

Gece yıldızları izlerken, gökyüzündeki dinginlik hissiyle huzurlu bir an yaşadık.

Doğanın güzellikleriyle çevrili bir ortamda yürüyüş yapmak, ruhumuza esenlik verir.

Derin bir nefes alıp gözlerimi kapattığımda, etrafımdaki sessizlik ve sükunetin içsel dengeme nasıl bir huzur getirdiğini fark ettim.