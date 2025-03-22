Huzurevi Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Huzur Evi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilbilgisi kuralları, bir kelimenin kullanım şekline ve anlamına göre değişiklik gösterebilir. Bazı kelimeler zaman içinde birleşerek yeni bir kavram oluşturur ve bu durumda bitişik yazılmaları gerekir. Hem resmi yazışmalarda hem de günlük kullanımlarda doğru yazım kurallarına uymak, anlatımın daha doğru ve anlaşılır olmasını sağlar. Huzurevi nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce bu konuda en doğru kaynağın TDK olduğunu da belirtmek gerekir.

Huzurevi Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre, "huzurevi" kelimesi bitişik yazılır. Yani, "huzur evi" şeklinde ayrı yazmak yanlıştır. Bu kural, kelimenin anlam bütünlüğünü korumak ve dilimizin doğru kullanımını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

TDK'ye Göre Huzur Evi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Huzurevi" kelimesi, yaşlı bireylerin konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için özel olarak tasarlanmış bakım ve barınma tesislerini ifade eder. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "huzurevi" kelimesi bitişik yazılmalıdır. Çünkü huzur ve ev kelimeleri bir araya geldiğinde, yeni bir anlam kazanarak belirli bir kurumu ifade eden özel bir terim haline gelir. Bu yüzden "huzur evi" şeklinde ayrı yazmak yanlıştır.