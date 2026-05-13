Huzurevinde rengârenk bir buluşma

Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri, Doç. Dr. Mehmet Arcan Tuzcu rehberliğinde yürüttükleri "Davranışbilimi" dersi kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Kuşaklar Arası Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, huzurevi sakinleriyle keyifli bir gün geçirdi. Ziyarette yaşlılarla birlikte mandala ve taş boyama etkinliği yapan öğrenciler, şiir ve müzik dinletisiyle de huzurevi sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Huzurevi sakinlerinin büyük bölümünün ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığı öğrenildi. Etkinlikte yaşlılara yöneltilen "Eğer tekrar 20 yaşında olsaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusu ise dikkat çeken yanıtları ortaya çıkardı. Bazı huzurevi sakinleri "Aileme sarılmak isterdim" derken bazıları ise "Arkadaşlarıma içli köfte yapmak isterdim" yanıtını verdi.