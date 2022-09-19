Hz. Ali Dönemi Olayları ve Özellikleri – Hz. Ali Döneminde Yaşanan Önemli Olaylar ve Savaşlar

İşte Hz. Ali döneminde yapılan tüm savaşlar ve o dönemin önemli olaylarını öğrenebileceğiniz içeriğimiz…

610 yılında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla inmesiyle İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Hz. Muhammed'in vefatından sonra onun vekili olarak İslamiyet'i yayma amacıyla görev yapan kişilere halife denir. İslam tarihi açısından çok önemli olan dört halifeden biri olan Hz. Ali dönemi hakkında merak ettiklerinizi bu içerikle öğreneceksiniz. Peki, Hz. Ali döneminde neler yapılmıştır, Hz. Ali döneminde yaşanan iç karışıklıklar nelerdir?

Dört Halife Dönemi

Dört halife, Hz. Muhammed'in vefatından sonra onun vekili olan kişilerdir. Resulullah'ın 632 yılındaki vefatından sonra İslamiyet için dört halife dönemi başlamıştır.

Sırasıyla

Hz. Ebubekir

Hz. Ömer

Hz. Osman

Hz. Ali dört halifedir.

Hz. Ali Kimdir?

Hicretten 20 yıl kadar önce yaklaşık 600'lü yıllarda Mekke'de doğduğu düşünülmektedir. Hz.Ali beş yaşından hicrete kadar amcasının yanında büyümüştür. Hz. Muhammed'e iman eden ilk insanlardandır.

Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce Hz. Ali'nin müşrikleri oyalaması amacıyla Mekke'de kalmasını buyurmuştur. Burada görevini başarıyla yerine getiren Hz. Ali hicret sırasındayken Hz. Muhammed'e yetişmiştir. Hz. Muhammed tarafından çok sevilen Hz. Ali, Resulullah'ın kızı Fatıma ile evlenmiştir. Bu evlilikten Hasan, Hüseyin ve ölü doğan Muhsin, Zeyneb ve Ümmü Külsum adlı kız çocukları olmuştur.

Hz. Ali Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber savaşları başta olmak üzere İslamiyet'in erken dönemlerindeki hemen hemen bütün savaşlara katılmıştır. Bu savaşların bazılarında ciddi yaralar almasına rağmen Hz. Muhammed'i korumayı bir an bile bırakmamış, savaşların zaferle bitmesinde büyük pay sahibi olmuştur.

Hz. Ali, Hz. Muhammed'e kâtiplik yapmış bazı antlaşmaları bizzat kendisi yazmıştır. Hz. Muhammed hayatta olduğu sürece Hz. Ali'yi en yakınlarında tutmuş kendisine çok önemli görevler vermiştir. Hz. Muhammed vefat ettiğinde cenazesinin yıkanmasında da görev almıştır.

Hz. Ali Dönemi Olayları Ve Özellikleri

Hz. Ali kendisinden önceki üç halife görevdeyken herhangi bir idari görevde bulunmamıştır fakat Hz. Muhammed'in yakınlarında olmasından ve İslam konusundaki nitelikli bilgilerinden dolayı halifelerin kendisinden sık sık fikir aldığı birisi olmuştur.

Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye ettiği hicretin İslamiyet tarihi başlangıcı olması Hz. Ali'nin teklifidir ve dönemin halifesi Hz. Ömer tarafından kabul edilmiştir.

Hz. Ömer'in bir köle tarafından hançerlenmesi üzerine 3. Halife Hz. Osman olmuştur. Hz. Osman döneminde bazı isyanlar meydana gelmiştir. Hz. Ali bu isyanları desteklememesine rağmen bütün bunlardan bağımsız Hz. Osman'ı tenkit ettiği bazı konular bulunmaktadır. Bu tenkitler isyancılara cesaret vermiş olmasına rağmen Hz. Ali bu isyanları yatıştırmak için çaba harcamıştır, yine de isyancılar halife olan Hz. Ömer'in evini sarmışlardır. Hatta Hz. Ali kendi çocukları olan Hasan ve Hüseyin'i Hz. Osman'ın evinin önünde Hz. Osman'ı korumak için bırakmış olsa da bütün bu önlemler Hz. Osman'ın isyancılar tarafından şehid edilmesinin önüne geçememiştir.

Hz. Osman'ın ölümünden sonra yeni halife seçimine gidildiğinde Hz. Ali halife olma teklifini önce reddetse de yoğun ısrar ve biat sonucunda kabul etmiştir.

Hz. Ali Döneminde Yaşanan Önemli Olaylar

Hz. Ali halife olduktan sonra karşılaştığı ilk ciddi sorun Hz. Osman'ın katillerini cezalandırmaktı. Ancak ortada belirli bir katilin olmaması durumu zorlaştırırken bir diğer sorun da halkın bir kesiminin bu ölümden Hz. Ali'yi sorumlu tutuyor olmasıydı. Üstelik Hz. Ali'ye biat sadece Medine için geçerliydi. Hz. Osman'ın yeğeni Muaviye, açıkça Hz. Ali'nin isyancıların suç ortağı olduğunu söylüyordu.

Hz. Ali Döneminde Yaşanan Savaşlar

Hz. Ali'nin halifeliğini tanımayan Hz. Aişe'nin önderliğindeki ordu ile Hz.Ali'nin hilafet ordusu Basra taraflarında savaştı. Cemel Vakası olarak bilinen bu önemli savaşta Hz. Ali galip geldi. Pek çok Müslüman bu savaşta hayatını kaybetti.

Hz. Ali Cemel Vakası sonrasında Muaviye'ye bir kez daha biat çağrısı göndermesine rağmen yine olumsuz yanıt aldı. Bu sebeple Sıffin'de başlayan, üç ay boyunca süren ve 70.000 müslümanın öldüğü yeni bir savaş başladı. Hz. Ali savaşın sonlarına doğru Muaviye ordusuna bir hamle yapmak üzereyken Muaviye'nin savaştan kaçmaya karar verdiği anda Mısır fatihi iki tarafı da Allah'ın kitabının hakemliğinde buluşmaya davet etti. Hz. Ali bunun bir hile olduğunu düşünse de ordusunun ısrarıyla teklifi kabul etmek durumunda kaldı.

Teklifi kabul etmemesi gereken askerlerin de sayısı az olmadığından Hilafet ordusu bölündü ve askerlerin bir kısmı Hz. Ali'ye biat etmeyi bıraktı. (hariciler)

Hz. Ali'nin Hariciler ile görüşme çabalarına rağmen tekliflerinin reddedilmesi üzerine Hariciler ve Hz. Ali'ye biat edenler arasında yeni bir savaş başladı. Bu savaşta Haricilerin neredeyse tamamı öldürüldü. Kalanlar ise Hz. Ali'ye biat etmeyi bir kez daha reddettiler.

Bütün bu savaşlar sonrasında yılgın düşen askerler tekrar savaşmak istemeyince Hz. Ali Muaviye'ye karşı yapmayı planladığı seferleri durdurmak zorunda kaldı.

Hz. Ali Döneminde Neler Yapılmıştır?

Hz. Ali ve Muaviye arasında Sıffin Savaşı sonrasındaki hakem belirlenmesi ve karara uyulması noktasında uzlaşıldığından 659 yılında bir araya geldiler. Ortak alınan karar her ikisinin de halifelikten azledilerek yeni bir halife seçilmesiydi. Hz. Ali'nin seçtiği hakem bu kararı Hz. Ali'ye bildirdi, sıra Muaviye'nin hakemine gelince halife makamına Muaviye'nin geldiğini bildirdi.

Halkın bir kısmının Hz. Ali'yi, diğer kısmının ise Muaviye'yi destekliyor olması ikili bir iktidar sistemini ortaya çıkarmıştır. Muaviye ile savaşmak için büyük gayret gösteren Hz. Ali nihayet 40000 kişilik bir ordu toplayıp sefere hazırlandığı sıralarda kendisinden intikam almak isteyen Harici Abdurrahman Mülcem tarafından hançerlenmiş, bu olayın iki gün sonrasında da hançerdeki zehrin etkisiyle şehid olmuştur.