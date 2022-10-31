Hz. Ali Nasıl Öldü? Hz. Ali Kaç Yaşında Öldü, Ne Zaman ve Nerede Şehit Edildi?

Hz Ali nasıl öldü sorusuna cevap aranın Hazretin yaşayışını ve İslam âlemi için ifade ettiği anlamı da dikkate almak gerekir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in soyu Hz. Ali'den devam etmiştir. Bu nedenle O'nun soyu İslam âlemi açısından kutsal sayılmıştır. Hz Alinin ölümü de Müslümanları hüzne boğmuştur. Hz Ali nerede nasıl öldü, Hz Ali kaç yaşında öldü, Hz Ali'yi kim neden öldürdü gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Hz. Ali Nasıl Öldü?

Hz. Ali'nin 601 yılında Mekke'de doğduğu rivayet edilir. Bu doğumun Kâbe'nin içinde olduğu yönünde de rivayetler vardır. Hz. Ali Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e ilk iman eden Müslümanlardan biridir. İyi huylu ve güzel ahlaklı bir birey insan Hz. Ali'nin birçok lakabı bulunur. Bu lakaplardan en çok kullanılanı Sultanu-l Evliya ve Şah-ı Velayet'tir. Hz. Ali aynı zamanda Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in amcasının oğlu ve damadıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in dedesi olan Abdülmuttalip, aynı zamanda Hz. Ali'nin de dedesidir.

Hz. Ali'nin şehit edilmesi 661 yılında gerçekleşmiştir. Henüz 60 yaşında iken Kufe Mescidi'nde saldırıya uğrayarak şehit edilmiştir. Henüz 10 yaşında ilen Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e iman eden Hz. Ali'nin vefatı, İslam âlemini yasa boğmuştur.

Hz. Ali'nin Şehit Edilişi

Hz. Ali, hicretin 2. Yılında Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in kızı Hz. Fatıma ile evlenmiştir. Bu evlilikten 5 çocuğu olmuştur. 5 çocuktan 2'si, İslam âlemi için çok önemli isimler olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'dir. Söz konusu isimlerin Kerbela'da şehit edilmesi İslam âlemi için ayrıca önem verilen bir husustur. Her yıl bu olayın yası tutularak çeşitli anma programları düzenlenir.

Hz. Ali, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in dizinin dibinde yetişmiş, sünneti en iyi şekilde özümsemiş Müslümanlardan biridir. Bu nedenle Hz. Osman'dan sonra halifelik makamına kendisi layık görülmüştür. Halifeliği döneminde İslam topraklarını genişleterek İslam davasını dünyanın dört bir yanına yaymaya çalışmıştır.

Hz. Ali halife olduktan sonra Müslümanlar arasında belli bir kesim O'nun halifeliğini kabul etmek istememiştir. Bu da kendisine yapılan baskılara neden olmuştur. Söz konusu baskılar nedeniyle Hakem olayı ve Sıffin Savaşı cereyan etmiştir.

Hakem olayından sonraki gruplaşmalar sonunda Kufe Mescidi'ndeki suikast olayı vuku bulmuştur. Bu suikastta Hz. Ali şehit edilmiş ve İslam dünyasındaki 4 halife dönemi sona ermiştir.