Hz. Ebubekir Dönemi Olayları Ve Fetihleri Nelerdir? Hz. Ebubekir Döneminde Yaşanan Savaşlar Ve Fethedilen Yerler Nelerdir?

Hz. Muhammed'in peygamber olduğu haberini aldıktan hemen sonra yanına gidip, kendisiyle görüşüp İslamiyet'i kabul etmiştir. Kureyş'in ileri gelenlerinden olduğu için, Hz. Muhammed Mekke'lileri gizlice İslamiyet'e davet ederken, Hz.Ebubekir de Kureyşli birçok kimsenin müslüman olmasını sağlamıştır. Hz. Muhammed'in vefatından sonra, müslüman topluma liderlik ve yöneticilik yapmıştır. Hz. Muhammed'in vefatından sonra ortaya çıkan olayları bastırmış, müslüman toplumunun birliğini sağlamıştır. Hz. Ebubekir döneminde yaşanan olaylar nelerdir? Sizler için hazırladığımız Hz. Ebubekir dönemi olayları, savaşları ve fetihler…

Hz. Ebubekir Dönemi ve Yaşanan Olaylar

İslam tarihinin ilk halifesi Hz. Ebubekir'dir. Hz. Muhammed'in vefatından sonra bazı kimseler zekat vermek istememiş ve sorun çıkarmışlardır. Ayrıca o dönemde yalancı peygamberler türemiş ve kendilerine halkı kendilerine inandırmaya çalışmışlardır. Hz. Ebubekir bu kişilerle mücadele etmiş ve olayları bastırmıştır. Kurʾan-ı Kerim'i bir mushaf halinde toplamış, böylece İslamiyet'in yayılmasına hız kazandırmıştır.

Hz. Ebubekir Dönemi'nde Yapılan Savaşlar Ve Fethedilen Yerler

Hz.Muhammed'in vefatından sonra, dinden dönme hareketlerine, isyan edenlere ve kendisini peygamber ilan eden yalancılara karşı savaşılmıştır.

Bu olayların önüne geçebilmek için askeri seferler düzenlenmiştir.

Bu askeri seferler Ridde Savaşları olarak geçmiştir. Hz. Ebubekir'in görevlendirdiği Halid bin Velid bu seferlerde üstün başarı göstermiştir. Ridde Savaşlarından sonra Arabistan, Ebubekir halifeliği altındaki ilk müslüman devletinin eline geçti.13 bin kişilik ordu ile Yamama Muharebesi yapıldı ve Orta Arabistan Ebubekir yönetimine geçti.

Hz.Ebubekir İslamiyet'in yayılmasını hızlandırmak için, Arap yarımadası dışında kalan yerlere fetih düzenlemek istemiştir. Arabistan ile Sasani ve Doğu Roma imparatorlukları arasında kalan, Irak topraklarını hedef aldı. Birçok şehir geçildi. Müslüman askerler bir kısmını savaşla, bir kısmını anlaşma yoluyla bazı yerleşim yerlerini ele geçirdiler ve Hire'ye ulaştılar. Hz. Ebubekir ve müslüman ordusu tarafından Irak toprakları fethedildi.

Hz. Ebubekir, Ridde olaylarını bastırdıktan sonra, Irak seferi devam ederken Suriye'ye fetih harekatını da başlatmıştı.

Suriye harekatının haberini alan Bizans imparatoru, büyük bir orduyu Suriye'ye gönderdi.

Suriye'ye ilerleyen müslüman orduları, Bizans askerleri ile karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşma Yermük Savaşı adıyla anılmaktadır. Çok şiddetli geçen bu muharebe sonucunda müslüman ordusu galip gelmiştir. Suriye'nin kapısı Müslümanlara açılmış ve Bizans geri çekilmiştir.