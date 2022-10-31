Hz. Hüseyin Nasıl Öldü? Hz. Hüseyin Neden, Nasıl ve Nerede Şehit Edildi?

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in torununu Hz. Hüseyin'in, oğlunun ve beraberindekilerin şehit edilmesi tarihe Kerbela Olayı olarak geçti. Yezid Hz. Hüseyin'i neden öldürdü? Peki Hz. Hüseyin neden şehit edildi? Kerbela'da o yıllarda neler yaşandı? Yezid ve Hz. Hüseyin arasında yaşanan olaylar tarihin seyrini nasıl etkiledi? Tüm merak ettiğiniz yönleriyle Kerbela Olayı. Tüm merak edilen soruların cevaplar yazımızda…

HZ. HÜSEYİN NASIL ÖLDÜ?

İslam Alemi'nde Müslümanlar arasında çıkan bir ikilik üzerine Muaviye, Hz. Ali'nin hilafetini tanımadığını ve Hz. Ali'nin amca oğlu olan Hz. Osman'ın intikamını almadığını söyleyerek halifelik makamına geçerek kendi hilafetini ilan etmiştir. Yaşanan bu sonrasında İslam Devleti, Hz. Ali ve Muaviye arasında adeta iki parçaya bölünmüştür.

İslam Devleti'nin başına geçen Yezid, ilk iş olarak Medine Valisi'ne bir mektup göndermiş ve yazdığı bu mektupta Hz. Hüseyin'e değil, bizzat kendisine biat etmesini gerektiğini aksi halde ise canından olacağını yazmıştır.

Gerçekleşen bu süreçte babasının ölümü sonrasında Müslümanların başına geçen Hz. Hüseyin ise Küfeli'lerden destek almaktadır. Küfeli'ler de Hz. Hüseyin'in Küfe'ye gelmesi halinde kendisinin halifeliğini ve hilafetini destekleyeceklerini bildirmişlerdir. Bu destek karşısında 72 destekçisi ve ailesi ile beraber Hz. Hüseyin Küfe'ye doğru yola çıkmıştır.

HZ. HÜSEYİN NASIL VE NEREDE ŞEHİT EDİLDİ?

Hz. Hüseyin'in hilafetini ve halifeliğini destekleyen Küfe halkı ve Hz. Hüseyin sayıca fazla olmayan bütün destekçileri, bugün Irak sınırları içerisinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in neredeyse 5000 kişiden oluşan kalabalık ordusu ile karşı karşıya gelmiştir. Muharrem Ayı'nın 7. Gününde meydana gelen bu olay adeta bir meydan savaşı haline dönüşmüştür. Muharrem ayının yedisinde Ömer bin Sa'd ablukayı daraltarak, Hz. Hüseyin'in bulunduğu kampa giden bütün su yollarını kesmiştir. Muharrem ayının 9. gününde ise kamptaki su kaynakları tamamen tükenmiştir. Bu durumun üzerine Hz. Hüseyin, Ömer bin Sa'd'da sabaha kadar ibadet etmek istediklerini söylemiş ve Ömer bin Sa'd'da Hz. Hüseyin'in bu talebini kabul etmiştir. Daha sonra Hz. Hüseyin ve arkadaşları Yezid'e karşı verdikleri bu mücadelede teslim olmayı reddetmiş ve hepsi de şehit olacaklarını bilerek Yezid'in ordusuna karşı kahramanca savaşmıştır. Bu kahramanca mücadelenin sonunda Muharrem Ayı'nın 9. gününde ise Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşı şehit edilmiş ve Hz. Hüseyin'in ailesi ise Yezid tarafından esir alınmıştır.

Verdiği kahramanca mücadelenin sonunda aldığı tüm mızrak ve ok darbeleriyle atından yere düşen Hz. Hüseyin'in başı kesilmiş ve bedeni ise atların ayakları altında ezdirilmiştir. Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin kesik başları daha sonra Yezid'e gönderilmiş ve cenazeleri ise El-Gadiriye halkı tarafında Hair adı verilen yerde toprağa verilmiştir.