Hz. İbrahim’in Mezarı Nerede? Hz. İbrahim Nerede Vefat Etti, Kabrinin Yeri Belli Mi?

Hz. İbrahim, üç semavi din olan İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik için önemli bir figürdür. Tüm monoteistik dinlerde Allah'ın (c.c.) peygamberi olarak kabul edilir. Son din olan İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim'den ve yaşadıklarından pek çok kez bahsedilir. Müslümanlar için de önemli olduğundan dolayı Hz. İbrahim'in mezarı nerede, Hz. İbrahim nerede vefat etti ve kabrinin yeri belli mi mutlaka bilinmelidir.

Hz. İbrahim'in Mezarı Nerede?

Hz. İbrahim ile manevi bağ kurmak isteyenler için onun kabrini ziyaret etmek iyi bir fırsattır. Onun mezarı, günümüzde Filistin sınırları içinde yer alan Batı Şeria'daki El Halil kentindedir. İbrahimî Camii'nin içinde yalnızca Hz. İbrahim'in değil, eşi Hz. Sare'nin de kabri bulunmaktadır. Hz. İbrahim'in nerede öldüğüne dair net bir bilgi bulunmasa da El Halil'de öldüğü düşünülmektedir. Ancak bu, kesin olmadığından dolayı konuyla ilgili olarak farklı birtakım rivayetler vardır. Ayrıca El Halil'de, Hz. İbrahim'in oğlu İshak ve torunları Yakup ile Yusuf'un eşlerinin mezarları da bulunur.

Hz. İbrahim Kimdir?

İbrahimî dinlerin atası olan Hz. İbrahim, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da bahsi geçen bir peygamberdir. Hz. İbrahim'in yaşamına dair pek çok hikaye bulunur. Başta Kur'an olmak üzere onun hayatı ile ilgili detayları kutsal kitaplarda bulmak mümkündür. O, günümüzde Türkiye'de bir şehir olan Şanlıurfa'da veyahut eski adıyla "Ur" olan şehirde dünyaya gelmiştir. 75 yaşına kadar Harran'da yaşadıktan sonra Filistin'e hicret etmiştir. Hz. İbrahim, putperestliği reddetmiş, babasının inandığı putları inkar etmiş ve tek bir tanrı olduğuna iman etmiştir.

Onun en bilinen mucizelerinden biri, putperest bir kral olan Nemrut tarafından ateşe atılması, ancak hiçbir zarar görmeden kurtulmasıdır. Bir diğeri ise parçalanarak yere düşen kargaların, onun çağırmasıyla birlikte dirilmeleri bulunur. Uzun yıllar boyunca bir evlat sahibi olmak istemiş ve eşi Hz. Sare, 90 yaşında Hz. İshak'ı dünyaya getirmiştir. Allah'ın (c.c.) emri üzerine oğlunu kurban etmeye hazırlanmış ve bunun üzerine bir mucize gerçekleşerek gökten koç inmiştir. Allah'a olan bağlılığı ömrü boyunca sınanan Hz. İbrahim, sabrı ile fedakarlığıyla bilinir ve tüm dinlerde ona saygı duyulur.