Hz. İsmail’in Mezarı Nerede? Hz. İsmail Peygamber Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

İslam tarihi içinde önemli bir yer tutan konu olan peygamberlerin hayatları hakkında bili sahibi olmak dini kültürümüze hayli fayda sağlayacak bir eylemdir. Hz. İsmail peygamberin hayatı kadar vefatı ve kabrinin yeri de merak edilmekte Hz. İsmail'in mezarı nerede sorusu gündeme gelmektedir. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler için Hz. İsmail peygamber nerede vefat etti, mezarının yeri belli mi sorularını yanıtladık.

Hz. İsmail Peygamber Nerede Vefat Etti?



Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri olan Hz. İsmail (a.s) doğduğu topraklar olan Mekke'de vefat etmiştir. Hz. İsmail Peygamber'in adı Kur'an-ı Kerim'de on iki yerde geçmektedir. Bakara Suresi'nin 2, 125 ve 127. Ayeti kerimlerinde Babası Hz. İbrahim (a.s) olan Hz. İsmail'in babasıyla birlikte Kabe'nin temelini yükseltmeleri ve yine Kabe'nin temizliğinden sorumlu oldukları anlatılmaktadır. Aktarılan rivayetleri göre Hz. İsmail peygamber 137 yaşında vefat etmiştir.

Hz. İsmail Peygamber'in Mezarı Nerede?

Hz. İsmail peygamber (a.s) ilk evliliğini yaptığı vakit validesi Hz. Hacer vefat etmiştir. Hz. Hacer su ararken Safa ve Merve arasında gidip gelirken zemzem kuyusunu bulmuş, bu kaynağı muhafaza etmiştir. Hz. İsmail (a.s) vefat ettiği zaman annesinin Kabe / Hicr yakınlarındaki kabrine defnedilmiştir. Kabe içerisinde yer alan Altınoluk altında Hz. İsmail peygamberin mezarı bulunmaktadır, burası Hicri İsmail ismiyle anılmaktadır.