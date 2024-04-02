Hz. Lut’un Mezarı Nerede? Hz. Lut Peygamber Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

Hz. Lût'un mucizelerinden Kur'an-ı Kerim'de bahsedilir ve o, İslam'da da saygı duyulan peygamberlerden biridir. Hz. Lût, kavmini kendisine inandırmak için bulutsuz yağmur yağdırmıştır. Ettiği dualarla otsuz bir dağda otların bitmesini sağlamış ve bu sayede koyunları telef olmaktan kurtarmıştır. Konuyla ilgili detayları bilmek isteyenlerin, Hz. Lut mezarı nerede, Hz. Lut peygamber nerede vefat etti, mezarının yeri belli mi öğrenmesinde fayda vardır.

Hz. Lut'un Mezarı Nerede?

Hz. Lût, günümüzden yaklaşık olarak 4 bin yıl önce Sodom ve Gomore şehirlerini yanlış yoldan döndürmek için peygamber olarak gönderilmiştir. Ahlaksızlığın baş gösterdiği bu şehirlerde yaşayan kavmi, doğru yola döndürmeye çalışmıştır. Allah'ın gönderdiği melekler sayesinde kurtulan Hz. Lût'un nerede vefat ettiği ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat İslam inancına göre onun, Sodom ve Gomore şehirlerine yakın bir bölgede yaşadığı düşünülmektedir.

Bundan dolayı, vefat ettiği yerin Kenan Bölgesi olduğuna dair genelgeçer bir görüş bulunur. Kenan, Eski Yakın Doğu'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve günümüzde Filistin topraklarında bulunan tarihi bir bölgedir. Hz. İbrahim'den ayrıldıktan sonra Hz. Lût'un nerede, ne kadar yaşadığı ve tam olarak nerede vefat ettiğine dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak onun kabrinin, El-Halîl'in (Hebron) doğusundaki Benî Naîm köyünde olduğu söylenmektedir.

Sodom ve Gomore Nerede?

Günahkarlıkları nedeniyle Allah'ın (c.c.) gazabına uğrayan Sodom ve Gomore şehirlerinden, Eski Ahit'in Tekvin Kitabı'nda da bahsedilmektedir. Bir zamanlar, günümüzde İsrail yakınlarındaki Lût Gölü'nün güneydoğusunda bulunan El-Lisan Yarımadası'nın güneyindeydiler. Ancak Allah (c.c.) tarafından helak edildikten sonra sular altında kaldılar. Bu yüzden, kesin konumlarını söylemek mümkün değildir ve nerede olduklarından tahmini olarak bahsedilmektedir. Orada yaşayan halkın ahlakının bozulması ve uygunsuz ilişkilerin çoğalması nedeniyle helak edilmişlerdir. Tüm bunları gören ve onları uyaran Hz. Lût'u dinlememiş ve sonunda tamamen yok olmuşlardır. Hz. Lût ise ailesini yanına alarak oradan ayrılmış ve Allah'ın (c.c.) izniyle kurtulmuştur.