Hz. Ömer Dönemi Olayları Ve Fetihleri Nelerdir? Hz. Ömer Döneminde Yapılan Savaşlar Ve Fethedilen Yerler

Hz. Ömer, Hz. Ebubekir'den sonra İslam Devleti'nin ikinci halifesidir. İslam öncesinde Mekke'de okur yazarlığın çok olmadığı dönemde, çok küçük yaşta okumayı ve yazmayı öğrenmiştir. Arap edebiyatı ve şiirle ilgilenmiştir. Ayrıca iyi bir hatiptir. Gizli bir müslüman olan kız kardeşinin vasıtasıyla müslüman olmuş ve sonrasında Hz. Muhammed'in sahabelerinden biri olmuştur. Hz.Ebubekir hastalandığında ona vekalet etmiştir. Vefat ettikten sonra halifelik makamına gelen Hz.Ömer, fetihleri yapmak için harekete geçmiştir. Hz. Ömer döneminde yaşanan olaylar ve gelişmeler nelerdir? Fethedilen yerler…

Hz. Ömer Dönemi Olayları ve Özellikleri

Hz.Ömer fetihleri yönetmiş ve yönlendirmiştir. Ortaya çıkan sorunları çözmüş, gayrimüslimler ve esirler hakkında yeni kararlar vermiş, şehirler kurmuştur. Askerleri fethedilen yerlere yerleştirmiş, İslamiyet'in öğretilmesi gibi bir çok konuda ilkleri uygulamıştır. Adaletiyle nam salan Hz.Ömer, devlet memurlarını ve valileri her zaman kontrol etmiştir. Hz. Ömer kendisi çok yoksul olmasına rağmen, devlet hazinesini müslümanlar arasında bölüştürmüştür.

Hz. Ömer Döneminde Yapılan Savaşlar Ve Fethedilen Yerler

Hz.Ömer, Ebubekir'den sonra ilk iş olarak geri almak istediği topraklar için harekete geçen Sasani'lerle savaşmıştır. İslam orduları ve kumandanları Hz. Ömer, 636' da Kadisiye 637'de Celula Savaşları ile Sasani'leri yenilgiye uğrattı. Hz. Ömer döneminde son olarak, 642'de Nihavend Zaferi ile Irak'ın fethi tamamlandı.

Hz.Ömer Dönemi Gelişmeleri Ve Yenilikleri

Hz. Ömer adaletli bir kişiliğe sahipti. Fethedilen bölgelerde okullar açmış, buraya getirilen müderrisler ile Kur'an-ı Kerim'in okutulmasını sağlamıştır. Kur'an, Hadis ve Fıkıh öğretimi ile uğraşan alimlere maaş bağlamıştır. Hz.Ömer döneminde 4 bini aşkın cami yapılmıştır. Birçok yeniliğe imza atmıştır.

Hicri takvimin başlangıcı olan ''Hicret, hak ile batılı ayırdı'' demiştir. Muharrem ayını sene başı olarak ilan etmiştir.

İlk defa müminlerin emiri diye isimlendirilen Hz. Ömer'dir.

İlk defa yazılı kararlar alan Hz.Ömer'dir

Zımmilere ilk defa alamet taktırandır

Hz.Ömer döneminde ilk defa teravih namazı cemaatle birlikte kılınmaya başlanmıştır.

Bunlar gibi birçok ilk'e imza atmıştır. Hz.Ömer köleliğe de şiddetle karşı çıkmıştır. Beytül malın gelirleri düzelince bütün müslüman kölelerin özgürleşmesini vasiyet etmiştir.

Memurlarının hastalanan köleleri ziyaret etmediklerini anlarsa, görevlerinden azlederdi. Gücü yetmeyen bir kölenin elinden o işi alırdı.