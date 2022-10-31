Hz. Ömer Nasıl Öldü? Hz. Ömer Nasıl Şehit Oldu, Neden, Nasıl ve Nerede Şehit Edildi?

Hz. Ömer nasıl öldü; 644 yılında bir köle tarafından öldürülmüştür. Hz. Ömer sonradan Müslüman olan ve İslam'ın ikinci halifesi sıfatına sahiptir. Başarılı ve verimli bir şekilde 10 yıl boyunca halifeliği sürdürmüştür. Herkes tarafından güçlü olarak bilinen Hz. Ömer nasıl vefat etti, İslam alemi için önemli görülmektedir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz tarafından da güvenilir olarak görülen bir kişidir. Bu nedenle nerede şehit edildiği ve Hz. Ömer'i kim öldürdü de önemli kaynaklarda yer almıştır.

Hz. Ömer Nasıl Öldü?

Hz. Ömer güçlü ve kuvvetli bir insan olarak bilinmektedir. Aynı zamanda 10 yıl boyunca yaptığı halifelik döneminde birçok zaferler kazanmıştır. Hz. Ömer sonradan Müslüman olan biridir. Peygamber Efendimizi öldürmeye gittiği bir yolculukta bir sahabenin bu amacı anlamasıyla Hz. Ömer'in hedefini saptırmıştır. Gittiği evde Kur'an sesini duymuştur. Taha ve Hadid surelerini duyduğunda etkilenerek Müslüman olmuştur. Halifelik makamına ise Hz. Ebu Bekir ölünce geçmiştir. Ölümü hakkında genel olarak bilinen; bir köle tarafından şehit edildiğidir. 644 yılında Medine'de sabah namazında hançerle öldürülmüştür.

Hz. Ömer Nasıl Şehit Oldu, Neden, Nasıl ve Nerede Şehit Edildi?

Hz. Ömer'in bir köle tarafından şehit edildiği bilinmektedir. Fakat bahsedilen köle bazı kaynaklarda İranlı, Farslı ya da Hristiyan olarak geçmektedir. Bahsedilen kölenin sabah namazında Hz. Ömer'i hançerle öldürme nedeni ise şöyledir:

Hz. Ömer bir gün Medine çarşısına çıkıyor. Çarşıda gezerken Mugîre b. Şû'be'nin (r.a.) Hristiyan kölesi Ebû Lü'lü ile karşılaşmıştır. Ebu Lü'lü Hz. Ömer'e "Ey Mü'minlerin Emîri! Mugîre, bana ağır haraç koydu; onu hafiflet" demiştir. Bunun üzerine Hz. Ömer konunun detayını öğrenmek için şunları sormuştur:

"Haracın nedir?"

"Günlük 2 dirhem."

"Sanatın nedir?"

"Tüccarım, nakkaşım, demirciyim." Daha sonra Hz. Ömer şunu söylemiştir:

"Bu sanatlara göre haracını çok görmüyorum. Hem duyduğuma göre, sen 'Yel değirmeni yapabilirim' demişsin." Bahsedilen Hristiyan köle evet cevabını vermiştir. Hz. Ömer kölenin haracını hafifletmemiştir. Bunun üzerine köle Hz. Ömer'e kızmış ve şunları söylemiştir:

"Sana öyle bir değirmen yapayım ki, doğudan batıya dillere destan olsun!" Kölenin söylemiş olduğu bu cümleden sonra Hz. Ömer "Köle beni tehdit etti" demiş ve eve gitmiştir. Olay yaşandıktan sonraki gün Hz. Ömer sabah namazı kıldırmak için Peygamber Efendimizin mescidine gitmiştir. Oraya gelen köle Hz. Ömer'i altı yerinden hançerleyerek şehit etmiştir.