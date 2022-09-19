Hz. Osman Dönemi Olayı ve Özellikleri Nelerdir? Hz. Osman Döneminde Yaşanan Savaşlar ve Fethedilen Yerler? e1

644 yılında İslam halifesi seçilen Hz. Osman, yaşamı boyunca pek çok sıkıntı ile karşılaşmıştır. Hz. Osman İslam'ın yayılmasında büyük çaba sarf etmiştir. İslam'ın yayılması için çok çileler çekmiştir, çok cefalara katlanmıştır. Yaşam biçimi ve güzel ahlakı ile örnek olmuş halifedir. Hz. Osman'ın hayatı, yaşadığı dönemdeki olaylar, sözleri pek çok kaynak üzerinde araştırılmaktadır. Pek çok insan Hz. Osman'ın yaşayış biçimi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istemektedir. Hz. Osman döneminde yaşanan savaşlar ve fethedilen yerler nerelerdir? Merak edilen detayların cevapları…

Hz. Osman Dönemi Olayı ve Özellikleri Nelerdir?

Dört büyük halifeden üçüncüsü olan Hz. Osman, 12 yıl süren ve en uzun halifelik yapan kişi olmuştur. İslam devletinde ilk iç karışıklıklar bu dönemde çıkmıştır. Bu da Hz. Osman dönemini önemli kılan bir detaydır. Dönemin bir diğer önemli gelişmesi ise Kuran'ın bu dönemde çoğaltılmaya başlanmış olmasıdır. Kuzey Afrika'nın yerli halkı arasında İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır. Suriye'ye vali tayin edilen Muaviye, Hz. Osman döneminde Suriye' de Müslümanların ilk donanmasını kurmuştur. Böylece Müslüman Araplar Akdeniz'e açılma olanağı elde etmişlerdir. Donanmanın kurulmasından sonra ise Kıbrıs, düzenlenen seferler sonucunda vergiye bağlanmış ve bazı Müslümanlar adaya yerleştirilmiştir. Müslümanların donanması kısa sürede güçlenmiştir. Hz. Osman'ın devlet kadrolarında önemli mevkilere akrabalarını yerleştirmesi sonucu ilk karışıklıklar ve isyanlar başlamıştır. Ve bu olaylardan dolayı isyancılar Hz. Osman'ın şehit olmasına sebep olmuşlardır.

Hz. Osman Döneminde Yaşanan Savaşlar ve Fethedilen Yerler?

Hz. Ömer döneminde büyük bir kısmı ele geçirilen İran'ın fethi tamamlanmıştır. Kuzey Afrika'da Bizans kuvvetlerinden oluşan ordular mağlup edilerek Trablus ve Tunus fethedilmiştir. Hz. Osman döneminde İslam orduları Türklerle mücadeleye girerek Horasan ve Harezm'i almışlardır. Bu dönemde de Bizans'la savaş devam etmiştir. Müslümanları Kuzey Afrika'dan çıkarmak isteyen Bizans ordusuyla Müslümanların ordusu Finike açıklarında karşılaşmışlar ve Zatü's Savârî deniz savaşını Müslümanlar kazanmıştır. Bu savaştan sonra Müslümanlar Girit, Malta, Rodos adalarına seferler düzenlemişler ve Rodos adasını fethetmişlerdir. Kızıldeniz ve Akdeniz sahillerinden Mısır ve Sudan'da içine alınarak sınırlar genişletilmiştir. 652 yılında Müslümanlar ve Türkler arasında yapılan ilk savaş olan Belencer Savaşı Hazarların galibiyeti ile sonuçlanmıştır.