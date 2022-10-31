Hz. Osman Nasıl Öldü? Hz. Osman Nasıl Şehit Oldu, Neden, Nasıl ve Nerede Şehit Edildi?

Hz. Osman nasıl öldü yönelik rivayetler vardır. Bu konuda bilinen en net şey bir kalabalık tarafından öldürüldüğüdür. Bu nedenle Hz. Osman'ı kim şehit etti ile ilgili isyancıların olduğu söylenebilir. Hz. Osman ne zaman öldü, dönemin siyasal alanda yaşadığı olumsuzluk ve kargaşaların yaşandığı zaman ölmüştür. Halifelik yaptığı dönemlerin sonunda fetihlerin azalması, fetih edilen bölgelerde İslam dinin tam yaşanmaması vb. olaylar, Hz. Osman nasıl şehit oldu sorusuna yanıt vermektedir. Çünkü yaşanan durumlar sonucu asiler bir araya gelerek Hz. Osman'ı şehit etmiştir.

Hz. Osman Nasıl Öldü?

Hz. Osman dört büyük halifeden biridir. Ayrıca Hz. Osman Peygamber Efendimizin damadıdır. Peygamber Efendimizin kızı Rukiyye ile evlenmiştir. Hz. Osman'ın halifeliği 12 yıl sürmüştür. Aslında Hz. Osman'ın halifelik yaptığı dönemlerde bir sorun yoktu. Hatta Ermenistan, Horasan, Kuzey Afrika, Kıbrıs, Trablus ve Taberistan'ı fetih etmiştir. Hz. Osman döneminde topraklar fazlasıyla genişlemiştir. Toplumda maddi zenginliğin artmasıyla ise bazı sosyal değişmeler yaşanmıştır. Hz. Osman'ın son dönemlerinde fetihlerinin azalması, sahabe olarak adlandırılan kuşağın azalması, fetih edilen bölgelerde İslam dinin tam manasıyla yaşanmaması asabiyet ve kabile taassubun tekrar ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yaşanan bu olumsuzluklar Hz. Osman2ın şehit edilmesine neden olmuştur.

Hz. Osman Nasıl Şehit Oldu, Neden, Nasıl ve Nerede Şehit Edildi?

Hz. Osman 22 gün boyunca asiler tarafından kuşatılmıştır. Kuşatıldıktan sonra 656 yılında Medine'de şehit edilmiştir. Genel olarak Hz. Osman'ın bir asi grup, kalabalık tarafından öldürüldüğüne yönelik rivayetler vardır. İlk rivayete göre Hz. Ali Hz. Osman'ı kuşatan kişilerin şiddetinin arttığını duyunca Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan'ı Hz. Osman'ın yanına gönderiyor. Görevleri Hz. Osman'ı korumaktı. Hz. Osman'ın yanından son çıkan kişi Hz. Hasan olmuştur ve Hz. Ali bu ölümün yaşanmasına çok üzülmüştür.

Diğer bir rivayete göre ise Hz. Ali Hz. Hasan'ı Hz. Osman'ın yanına gönderiyor ve yardım teklifinde bulunuyor. Hz. Osman ise Hz. Hasan'a Peygamber Efendimizi rüyasında gördüğünü söylüyor. Ayrıca Hz. Hasan'a: "Eğer onlarla savaşırsan muzaffer olursun, yok savaşmazsan yanımızda iftar edersin!" buyurduklarını söylüyor. Ayrıca Hz. Osman Hz. Hüseyin'e Peygamber Efendimizin yanında iftar açmak istediğini de söylemiştir. Ek olarak Hz. Osman'ın ölümünden sonra İslam tarihinde isyanlar ve iç karışıklıklar sürekli yaşanmaya başlanmıştır.