Hz. Salih, Semûd kavmi içinden çıkmış ve M. Ö. 5. yüzyılda yaşam sürmüştür. Onun hayatına ilişkin bazı kıssalara Kur'an-ı Kerim'de rastlamak mümkündür. Bunlardan biri de deve mucizesidir ve inandırmak istediği insanlara Allah'ın kudretini göstermiştir. O, bir kayadan iki tane deve doğmasına vesile olmuştur. Hz. Salih'in mezarı nerede, Hz. Salih peygamber nerede vefat etti, mezarının yeri belli mi soruları merak uyandırıcıdır.

Hz. Salih'in Mezarı Nerede?

Hz. Salih, Allah'tan (c.c.) vahiy alan ve ondan aldığı bilgileri tebyin eden bir elçidir. Kur'an-ı Kerim'de onun Semûd kavmine gönderildiği bildirilmiştir. Ondan özellikle A'raf ve Hud sûrelerinde bahsedilir. Hz. Salih, İslam öncesi dönemde ve Arap Yarımadası'ndaki Hicaz'ın kuzey bölgesinde bulunan Saleh şehrinde yaşamıştır. Söz konusu bölge, günümüzde Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında yer almaktır.

Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Salih'in ölümüne dair kesin bilgilere ulaşmak mümkün değildir. Ancak onun ölene kadar Filistin yakınlarında bulunan Remle şehrinde yaşadığına dair rivayetler bulunur. Vefat ettiği yer de Arabistan'daki Mekke şehridir. Hz. Salih'in kabri ise Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Şeyh Salih Hazretleri Türbesi'ndedir. Beton kullanılarak inşa edilen türbe, eski sur duvarları arasındadır ve birkaç merdivenle çıkmak mümkündür.

Hz Salih Kimdir?

İslam'a göre Hz. Salih, Allah'ın (c.c.) peygamberlerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim'in Şuara Sûresi'nde ondan bahsedilmektedir. Semûd kavmini, Allah'ın emirlerine uymaya ve uygulamaya davet etmiştir. Ancak onlar, onun mucizelerini inkar etmiş, karşı çıkmış ve sonunda helak olmuşlardır. Kur'an'da adı geçen bu topluluk, Hz. İbrahim'in soyundan gelen Ad kavminden sonra ortaya çıkmıştır. Medine ve Şam arasında bulunan Vadilkurâ'daki Hicr Vadisi'nde yaşadıklarına dair birtakım rivayetler bulunur. Fakat, Hz. Salih tarafından ikaz edilmelerine rağmen putperestliği ve yanlış davranışları bırakmadıkları için bir felaketle karşı karşıya kalmışlardır. Kur'an'da bahsedildiğine göre kavmin üzerine doğru korkunç bir ses gelmiş ve bu sesin korkunçluğuna dayanamayan Semûd kavmi tamamen yok olmuştur.