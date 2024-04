Hz. Yahya’nın Mezarı Nerede? Hz. Yahya Peygamber Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

İslam'a göre bir peygamber olan Hz. Yahya (a.s.), yine bir peygamber olan Hz. Zekeriya'nın (a.s.) oğludur ve Hz. Meryem (a.s.) ise onun teyzesidir. Birinci yüzyılda yaşamıştır ve doğumu ile ilgili detaylara İncil ile Kur'an-ı Kerim'de rastlanır. O, Allah'tan (c.c.) aldığı emirleri yerini getirmiş ve insanlara iletmiştir. Hz. Yahya'nın mezarı nerede, Hz. Yahya Peygamber nerede vefat etti ve mezarının yeri belli mi öğrenmekte fayda vardır.

Hz. Yahya'nın Mezarı Nerede?

Hz. Yahya'nın (a.s.), tüm dinlerde Allah (c.c.) tarafından seçilmiş ve gönderilmiş olduğuna inanılır. M. Ö. 1. yüzyılda yaşam süren Hz. Yahya (a.s.), Hz. İsa'nın (a.s.) doğumundan yaklaşık olarak birkaç yıl önce vefat etmiştir. O, Şam'da ve günümüzde İsrail ile Filistin'in yer aldığı bölgede yaşam sürmüştür. İslam'da ve Hristiyanlık'ta önemli kabul edilen Hz. Yahya (as.), Hıristiyanlık'ta Vaftizci Yahyâ (John the Baptist, Jean-Baptist) adıyla da anılır.

Onun ölümü ise tebliğ ettiklerinden rahatsız olan Perea'nın yöneticisi Hirodes Antipa yüzünden olmuştur. Çünkü o eşini boşamış ve öz kardeşinin hanımı Herodias ile evlenmek istemiştir. Ancak Hz. Yahya (as.) ise buna karşı çıkmış ve Yahudi hukukuna aykırı olduğu gerekçesiyle meşru olmadığını söylemiştir. Bunu ağır bir dille kınayan Hz. Yahya (as.) ise tutuklanmış ve ardından idam edilmiştir. İslam inancına göre onun mezarı, bugün Suriye'de bulunan Şam şehrindedir.