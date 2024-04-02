Hz. Yakup'un hayatının odak noktası, oğlu Hz. Yusuf'un hikayesidir. Hz. Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması, sonra da Mısır'a satılması ve orada yaşadığı dönem, Kur'an'da geniş bir şekilde ele alınır. Hz. Yakup'un, Hz. Yusuf'a olan sevgisi, sabrı ve Allah'a olan güveni, Müslümanlar için önemli örnekler arasında yer alır. Hz. Yakup'un mezarı nerede, Yakup peygamber nerede vefat etti, mezarının yeri belli mi gibi sorular fazlasıyla ilgi çekici ve önemli sorulardandır.

Hz. Yakup'un Mezarı Nerede?

Hz. Yakup, İsrailoğulları'nın on iki atasından biri ve Hz. İshak'ın oğlu olan bir peygamberdir. Oğlu Hz. Yusuf'un Mısır'da veziri olmasıyla birlikte ailesiyle birlikte Mısır'a göç etmiş ve ömrünün son yıllarını burada geçirmiştir.

Yakup Peygamber Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

Hz. Yakup'un mezarının tam olarak nerede olduğu konusunda farklı rivayetler mevcuttur. Bu rivayetlerin bir kısmı şunlardır:

Filistin'de Nablus şehri yakınlarındaki Balata Köyü: Bu rivayete göre Hz. Yakup, oğlu Hz. Yusuf tarafından Kenan diyarına götürülmüş ve burada defnedilmiştir.

Ürdün'de Şeria Nehri'nin doğu yakasında bulunan Şehem şehri: Bu rivayete göre Hz. Yakup, Mısır'da vefat ettikten sonra naaşı Kenan diyarına taşınmış ve Şehem şehrinde defnedilmiştir.

İsrail'de Tiberya şehri yakınlarındaki Kefar Nahum kasabası: Bu rivayete göre Hz. Yakup, Tiberya Gölü kıyısındaki Kefar Nahum kasabasında vefat etmiştir.

Bu rivayetlerin doğruluğunu teyit etmek için yeterli tarihi kaynak ve arkeolojik bulgu bulunmamaktadır. Bu nedenle, Hz. Yakup'un mezarının kesin yeri bilinmemektedir.