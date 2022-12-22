I. Alâeddin Keykubat Dönemi Gelişmeleri - Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat Dönemi Olayları ve Özellikleri

1.Alaaddin Keykubat 1220 – 1237 yılları arasında hüküm sürmüş bir Anadolu Selçuklu hükümdarıdır. Anadolu Selçuklu Devleti'ne en parlak günlerini yaşatmıştır. Saltanatı boyunca pek çok eser inşa ettirmiştir ve bu eserlerin bir çoğu günümüze kadar sağlam kalmayı başarmıştır. Özellikle öğrenciler ve tarih severler tarafından araştırılan bu konuya dair şöyle sorular vardır: "1.Alaaddin Keykubat Dönemi gelişmeleri, Alaaddin Keykubat Döneminde neler oldu?". Bu soruların yanıtını sizler için derledik.

Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat Dönemi Olayları ve Özellikleri

Alaaddin Keykubat'ın 1190'lı yılların başlarında doğduğu tahmin edilmektedir. 1220 yılında Keykavus'un ölümü üzerine tahta çıktı. Alaaddin Keykubat döneminde neler oldu derseniz size bu şekilde özetleyebiliriz;

Moğol İstilasına Karşı Alınan Önlemler: Tahta çıktığında yaptığı ilk iş Asya'yı ve Doğu Avrupa'yı kasıp kavuran Moğol istilasına karşı önlemler almak oldu. Bunun için de Konya, Kayseri gibi şehirlerin surlarını ve sınır kalelerini yeniden inşa ettirdi. Bağdat'ı Moğollara karşı savunmak için Abbasi halifesine destek kuvvet gönderdi. Moğollarla mücadele eden Harzemşahlar Devleti'ni desteklemiştir.

Alaiye'nin Fethi: Alanya Kalesi üzerine sefere çıktı. Hem denizden hem de karadan kuşatarak iki ay içerisinde kaleyi teslim aldı. Daha sonra burada bir tersane inşa ettirdi.(1221)

Suğdak Seferi: Trabzon Rum İmparatorluğu'nun gücünü kırmak amacıyla Sinop'ta bir donanma inşa ettirdi. Kastamonu emiri sultanın emriyle Suğdak'ı fethedip (1227) şehirde bir cami inşa ettirdi.

Trabzon'un Kuşatılması: Trabzon Rumları' nın Karadeniz kıyılarını yağmaladıklarını duyan Alaaddin Keykubat oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev'i Trabzon'un fethine gönderdi. Fakat Gıyaseddin Keyhüsrev Rumlar tarafından esir alındı. İmparator kendisine saygılı davrandı ve kısa bir süre sonra serbest bıraktı.

Yassıçemen Muharebesi: Harzemşahlar Ahlat'ı ele geçirip ardından Selçuklulara karşı bir harekete hazırlanınca Alaaddin Keykubat Harzemşahların üzerine yürüdü. İki ordu Yassıçemen'de karşılaştı. 10 Ağustos 1230 yılında bu savaşın sonunda Harzemşahlar büyük bir yenilgiye uğradı. Fakat bir yandan da bu savaş ve Harzemşahların yenilgisi Anadolu Selçuklu için olumsuz bir sonuç haline geldi. Çünkü Moğolların önünde tampon bölge oluşturabilecek hiçbir etken kalmamıştı.

Yassıçemen Muharebesi'nden sonra Noyan komutasındaki Moğollar Sivas'a kadar geldiler ve buraları yakıp yıktılar. Alaaddin Keykubat'ın kuvvetleri Moğolları Erzurum'a kadar takip etse de yetişemediler.

Alaaddin Keykubat Dönemi Eserleri: Alaaddin Keykubat döneminde yapılan eserler genel olarak Anadolu'da yer almaktadır. Bu eserler arasında iki saray mevcuttur. İlki Kayseri yolu üzerinde bulunan Keykubadiye Sarayı. İkincisi ise Konya-Beyşehir yolu üzerinde yer alan Kubadabad Sarayı olarak bilinir. Diğer eserlerini de şöyle sıralayabiliriz; Alaaddin Cami (Konya), Niğde Kalesi, Yivli Minare Cami (Antalya).