I İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? I Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

İnsanlar evlerinde ya da iş yerlerinde rengarenk bitkiler yetiştirmeyi severler. Bunların yanında bir de sokakta karşılaştığımız ve adını hatırlamakta zorlandığımız bitkiler vardır. Bitki dünyasının bu kadar geniş ve karmaşık olması da işimizi zorlaştırır tabi. Öyleyse hep beraber I ile bitki isimlerine ve bu bitkilerin özelliklerine bakalım.
I ile Başlayan Bitki İsmi
Bitkiler özelliklerine ve yetişme alanlarına göre de sınıflandırılırlar. O yüzden belli bir harfteki tüm bitkileri bilmemiz oldukça zordur. Evde yetişenleri bilsek sokakta karşımıza çıkacaklardan ya da yabani olanlardan eksik kalabiliriz. İşte tüm bitki I harfi ile başlayan tüm bitki çeşitlerini içine alan listemiz;
- Ihlamur: Çiçekli ağaç türüdür. Boyları 20-30 metreye kadar ulaşır. Kendine has bir kokusu bulunan sarımsı renk sarkık çiçek demetleri bulunur. Gıda sektöründe, içecek olarak kullanıldığı gibi ıhlamur kabuğundan da ip ve kaba dokumada kullanılır.
- Ilgın: Tuzlu toprak bitkisidir. Beyaz ve pembe çiçekleri olan çit bitkisi türüdür.
- Isırgan: Çok yıllık bitkilerdir. Yapraklarının üzerinde yakıcı tüyleri bulunur. Bu yakıcılık salgılayan madde formik asit gibi yakıcı bir maddedir ve insan derisi ile temasta yanma ve kaşıntı olur.
- Ispanak: Tek yıllık ve otsu bir bitkidir. Gıda sektöründe de kullanılır.
- Itır: Çok yıllık ve otsu bir bitki türüdür. Çiçeklidir. Gıda sektöründe kullanılarak çay olarak içilebilir.