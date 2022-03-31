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Giriş Tarihi: 31.3.2022 14:33 Son Güncelleme: 31.3.2022 14:39

I İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? I Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

I İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? I Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

Bitki dünyası zenginliği ile hepimizi büyüleyen bir dünyadır. Bin bir çeşit bitkileri ve bu bitkilerin kullanım alanlarını bilmek ya da öğrenmeye çalışmak hem çok zor hem de çok uğraştırıcı bir süreç olabilir. Günümüzde internetten her şeye ulaşabildiğimiz gibi bitkilerin isimlerine, kullanım alanlarına ve hatta nerelerde yetişebileceklerine de çok rahat ulaşabiliriz. I harfi ile bitki isimleri de en çok merak edilen bitki isimlerindendir ve çok sık aratılır. Peki, ilk anda aklınıza I ile başlayan bitki ismi geldi mi? Eğer siz de bitki isimlerini hatırlamakta zorluk çekenlerdenseniz bu yazımız tam size göre.

İnsanlar evlerinde ya da iş yerlerinde rengarenk bitkiler yetiştirmeyi severler. Bunların yanında bir de sokakta karşılaştığımız ve adını hatırlamakta zorlandığımız bitkiler vardır. Bitki dünyasının bu kadar geniş ve karmaşık olması da işimizi zorlaştırır tabi. Öyleyse hep beraber I ile bitki isimlerine ve bu bitkilerin özelliklerine bakalım.

I ile Başlayan Bitki İsmi

Bitkiler özelliklerine ve yetişme alanlarına göre de sınıflandırılırlar. O yüzden belli bir harfteki tüm bitkileri bilmemiz oldukça zordur. Evde yetişenleri bilsek sokakta karşımıza çıkacaklardan ya da yabani olanlardan eksik kalabiliriz. İşte tüm bitki I harfi ile başlayan tüm bitki çeşitlerini içine alan listemiz;

  • Ihlamur: Çiçekli ağaç türüdür. Boyları 20-30 metreye kadar ulaşır. Kendine has bir kokusu bulunan sarımsı renk sarkık çiçek demetleri bulunur. Gıda sektöründe, içecek olarak kullanıldığı gibi ıhlamur kabuğundan da ip ve kaba dokumada kullanılır.
  • Ilgın: Tuzlu toprak bitkisidir. Beyaz ve pembe çiçekleri olan çit bitkisi türüdür.
  • Isırgan: Çok yıllık bitkilerdir. Yapraklarının üzerinde yakıcı tüyleri bulunur. Bu yakıcılık salgılayan madde formik asit gibi yakıcı bir maddedir ve insan derisi ile temasta yanma ve kaşıntı olur.
  • Ispanak: Tek yıllık ve otsu bir bitkidir. Gıda sektöründe de kullanılır.
  • Itır: Çok yıllık ve otsu bir bitki türüdür. Çiçeklidir. Gıda sektöründe kullanılarak çay olarak içilebilir.

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I İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? I Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri
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