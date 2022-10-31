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Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:52 Son Güncelleme: 31.10.2022 13:52

İ İle Başlayan Bitki İsimleri - İ Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

İ İle Başlayan Bitki İsimleri - İ Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Kelime oyunları özellikle çocukların yeni bilgiler edinmesi ve genel kültürü açısından son derece önemli oyunlar arasında yer alır. İster çocuklar arasında oynanacak isterseniz de sizin çocuğunuzla eğitici bir aktivite olarak tercih edebileceğiniz basit kelime oyunları arasında isim, şehir oyunu da bulunuyor. Birçoğumuzun çocukluk dönemlerinden aşına olduğu bu oyunda alfabedeki harfleri kullanarak yeni kelimeler türetmeniz gerekir. Bu sebeple bugünkü içeriğimizde sizlere i ile başlayan bitki isimlerini listeleyeceğiz.

Alfabemizin 11.harfi olarak karşımıza çıkan i harfi ile başlayan bitki ismi bulmak son derece kolaydır. Hem bilindik hem de ilk defa duyacağınız bitki isimlerini sizler için bir araya derledik.

İ Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok kelime i harfi ile başlayabilir. Keza en çok kullanılan sesli harflerden biridir. Bu sebeple isim, şehir ya da farklı bir kelime oyununda işinize yarayacak olan i harfi ile başlayan bitki ismi var mı diye sizler için araştırma yaptık.

Öğretici olması sebebiyle boş vakitlerinizde mutlaka çocuklarınızla oynamanız gereken i harfi ile başlayan hayvan ve bitki ismi bulma oyunu farklı türleri tanımanıza da yardımcı olacaktır. Merak uyandıran ve ilgiyle okuyacağınız i harfiyle başlayan bitki isimleri şunlardır:

  • İğde,
  • İncir,
  • İnciçiçeği,
  • İtüzümü,
  • İzlanda likeni,
  • İstanbul kekiği,
  • İğnelik otu,
  • İzlanda yosunu,
  • İmparator otu,
  • İngiliz çimi.
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İ İle Başlayan Bitki İsimleri - İ Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
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