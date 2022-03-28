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Haberler Eğitim Haberleri I İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? I Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.3.2022 12:41 Son Güncelleme: 28.3.2022 12:42

I İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? I Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

I İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? I Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Alfabenin 11.sırasında yer alan ı harfi dilimizde orta sıklıkta kullanılan bir sesli harftir. Günlük hayatımızda ve çeşitli alanlarda kullandığımız eşyalar hepimizin vazgeçilmezi, bu eşyaların her birine verilen isimler vardır. Bu isimlerden bazıları I harfi ile başlar. I ile başlayan eşya ismi var mı? I harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Günlük hayatımızda ve türlü iş alanlarında kullandığımız, yaptığımız işi kolaylaştıran birçok eşya ve onların birer ismi vardır. Hayatın her anında eşyaları sürekli kullansak bile eşyaların hepsinin isimlerini hafızamızda tutmak kolay değildir, ama bu isimleri baş harflerine göre öğrenmek akılda kalıcılık yönünden çok daha faydalı bir yöntemdir. Çoğu kişinin severek oynadığı kelime oyunlarında, bulmacalarda ve sınavlarda karşımıza soru olarak çıkabilecek olan eşya isimlerini bilmek şüphesiz kelime dağarcığımızı da genişletecektir. Bulmacalarda ve kelime oyunlarında sıkça karşımıza çıkan sorulardan birisi olan "ı harfi ile başlayan isimler nelerdir?" Sorusunun cevabına birlikte bakalım. İşte ayrıntılar...

I İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Çeşitli alanlarda ve günlük hayatta işlerimizi kolaylaştıran, hayatımızı pratikleştiren nesneler yani eşyaların her biri ayrı bir isime sahiptir. Bu bahsi geçen eşyaların hepsinin ayrı bir ismi vardır, bazıları ise ı harfiyle başlayan bu eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Izgara ( metalden yapılan parmaklık şeklinde araç)
  • Isıtıcı ( ortam sıcaklığını belirli bir enerji kaynağıyla ısıtmaya yarayan araç)
  • Islak mendil ( sabunlu ve sulu tek kullanımlık bez)
  • Işıldak ( pil veya elektrik yardımıyla ışık yayan alet)
  • Isı ölçer ( bulunduğu ortamın sıcaklığını ölçen alet)

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