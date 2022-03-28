I İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? I Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Günlük hayatımızda ve türlü iş alanlarında kullandığımız, yaptığımız işi kolaylaştıran birçok eşya ve onların birer ismi vardır. Hayatın her anında eşyaları sürekli kullansak bile eşyaların hepsinin isimlerini hafızamızda tutmak kolay değildir, ama bu isimleri baş harflerine göre öğrenmek akılda kalıcılık yönünden çok daha faydalı bir yöntemdir. Çoğu kişinin severek oynadığı kelime oyunlarında, bulmacalarda ve sınavlarda karşımıza soru olarak çıkabilecek olan eşya isimlerini bilmek şüphesiz kelime dağarcığımızı da genişletecektir. Bulmacalarda ve kelime oyunlarında sıkça karşımıza çıkan sorulardan birisi olan "ı harfi ile başlayan isimler nelerdir?" Sorusunun cevabına birlikte bakalım. İşte ayrıntılar...

I İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Çeşitli alanlarda ve günlük hayatta işlerimizi kolaylaştıran, hayatımızı pratikleştiren nesneler yani eşyaların her biri ayrı bir isime sahiptir. Bu bahsi geçen eşyaların hepsinin ayrı bir ismi vardır, bazıları ise ı harfiyle başlayan bu eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;