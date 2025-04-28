İ İle Başlayan Futbolcular Kimler? Yerli ve Yabancı İ İle Başlayan Futbolcu İsimleri

Spor dünyasında yer alan isimler, sadece başarılarıyla değil, bazen taşıdıkları sesle ve yazılışla da ilgi çeker. Bazı harfler çok sık görülürken, bazıları çok daha az futbolcu tarafından taşınır. Bu nedenle bu tür harflerle başlayan isimler, futbol literatüründe özel bir kategori olarak değerlendirilir. İ ile başlayan futbolcular kimler sorusu futbolseverlerin zaman zaman dikkatini çeken bir sorudur. Yerli ve yabancı İ ile başlayan futbolcu isimleri farklı dönem ve liglerden isimler içerir.

İ İle Başlayan Futbolcular Kimler?

Futbol tarihinde "İ" harfiyle başlayan isimler çok yaygın olmasa da hem Türkiye'de hem de dünya genelinde dikkat çeken bazı futbolcular bulunmaktadır. Bu harfle başlayan oyuncular genellikle orta saha, savunma veya kanat bölgelerinde görev almış hem kulüp takımlarında hem de millî takımlar düzeyinde önemli roller üstlenmiştir. Türk futbolunda bu harfle başlayan isimler daha belirgin şekilde öne çıkarken, uluslararası arenada sayıca daha sınırlı ancak önemli başarılar elde etmiş isimler de vardır.

Yerli ve Yabancı İ İle Başlayan Futbolcu İsimleri

Yerli Futbolcular:

İbrahim Toraman – Beşiktaş'ın eski kaptanlarından, stoper pozisyonunda oynadı.

– Beşiktaş'ın eski kaptanlarından, stoper pozisyonunda oynadı. İsmail Köybaşı – Sol bek, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giydi.

– Sol bek, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giydi. İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe'nin orta sahası, millî takım oyuncusu.

– Fenerbahçe'nin orta sahası, millî takım oyuncusu. İsmail Yüksek – Orta saha, genç yaşına rağmen A Milli Takım'a kadar yükseldi.

– Orta saha, genç yaşına rağmen A Milli Takım'a kadar yükseldi. İbrahim Akın – İstanbul BB ve Sivasspor'da forma giydi.

Yabancı Futbolcular: