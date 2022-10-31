Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri I İle Başlayan Hayvan İsimleri - I Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:07 Son Güncelleme: 31.10.2022 12:07

I İle Başlayan Hayvan İsimleri - I Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

I İle Başlayan Hayvan İsimleri - I Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Çocukluk dönemine özlem duymayan, o günleri yad etmeyen çok az kişi vardır. Bir kez anılara daldınız mı sizi ta o günlere götüren hatıralar arasında oyunların yeri kuşkusuz apayrı. Özellikle de ilkokul dönemlerine ait bu oyunlar arasında her yaştan kişinin aşına olduğu isim şehir oyununu hatırlarsınız. Alfabedeki harfleri kullanarak isim, şehir, hayvan, bitki ve eşya listesi yapılır ve harfler zorlaştıkça kişiler elenmeye başlardı. İşte bu oyunda belki de kişileri en zorlayan ı ile başlayan hayvan isimlerini bulmaktı.

Söz konusu alfabedeki diğer harfler olduğunda hayvan isimlerini sıralamak saniyeler sürüyor. Ancak ı harfi ile hayvan ismi bulmakta zorlanabilirsiniz. Sizi bu dertten kurtaracak en meşhur ı harfi ile başlayan hayvan isimlerini listeledik.

I ile Başlayan Hayvan İsimleri

I ile başlayan hayvan ismi bulmak oldukça zor görünse de dünya üzerinde birkaç tane hayvan bulmak zor değil. Ülkemizde göremediğimiz ancak araştırdığımızda birçoğu ilk defa duyacağımız bu hayvanlar farklı familyalara ait.

Farklı ülkelere ait olan bu bahsi geçen hayvanların elbette isimleri farklı lakin Türkiye'deki karşılıkları ı harfine denk geliyor. Küçük bir genel kültür bilgisi sunan, kelime dağarcığınıza eklenecek olan bu ı harfi ile başlayan hayvanlar şunlardır:

  • Işık veren hacıyatmaz (ateş böceğine benzeyen bir tür)
  • Islıklı tavşan (tavşan türü),
  • Islık çalan marmot (sincap familyasından bir kemirgen)
  • Istakoz (kabuklu deniz canlısı)
  • Işıldak balığı (fener balığı türü)
  • Iskarmoz (yırtıcı cins bir balık)
  • Irak yedikardeşi (kuş türü)

ARKADAŞINA GÖNDER
I İle Başlayan Hayvan İsimleri - I Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA