İ İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? İ Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Dünyanın oluştuğu günden bu güne soyu tükenmiş ya da halen yaşam döngüsü devam eden hayvanlar ve onların isimlerinin hepsini akılda tutmak zor olacaktır, lakin bu isimleri alfabetik sıraya göre ya da baş harfine göre öğrenmek akılda kalması yönünden daha iyi bir öğrenme yöntemidir. Bulmacalar ve kelime oyunlarında sıkça karşımıza çıkabilecek sorulardan olan hayvan isimlerini bilmek kelime dağarcığımızı da genişletecektir. Peki, İ harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir?

İ Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

İ harfi dilimizde sıkça kullanılan bir harf olmasına karşın bu harfle başlayan hayvan ismi sayısı fazla değildir. Orta sıklıkta olan i harfi ile başlayan hayvan isimlerini şöyle sıralayabiliriz;