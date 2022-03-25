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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:35 Son Güncelleme: 25.3.2022 16:35

İ İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? İ Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

İ İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? İ Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Alfabenin 12. Sırasında yer alan i harfi ilimizde sıkça kullanılan sesli harflerden birisidir ülkemizde ve dünya genelinde bulunan birçok hayvan türü isimleri vardır ve bu isimlerden bazıları i harfi ile başlar. İ ile başlayan hayvan ismi var mı? İ harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir?

Dünyanın oluştuğu günden bu güne soyu tükenmiş ya da halen yaşam döngüsü devam eden hayvanlar ve onların isimlerinin hepsini akılda tutmak zor olacaktır, lakin bu isimleri alfabetik sıraya göre ya da baş harfine göre öğrenmek akılda kalması yönünden daha iyi bir öğrenme yöntemidir. Bulmacalar ve kelime oyunlarında sıkça karşımıza çıkabilecek sorulardan olan hayvan isimlerini bilmek kelime dağarcığımızı da genişletecektir. Peki, İ harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir?

İ Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

İ harfi dilimizde sıkça kullanılan bir harf olmasına karşın bu harfle başlayan hayvan ismi sayısı fazla değildir. Orta sıklıkta olan i harfi ile başlayan hayvan isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • İnek ( dünya genelinde yaşayan çift tırnaklı memeli hayvan)
  • İstavrit ( tuzlu ve tatlı sularda yaşayan kabuklu su canlısı)
  • İmpala ( anavatanı Orta Afrika olan antilop türü)
  • İstavrit ( tuzlu sularda yaşayan balık türü)
  • İguana ( tropikal bölgelerde yaşayan sürüngen cinsi)
  • İbibik Kuşu ( anayurdu Afrika olan kuş türü)

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İ İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? İ Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?
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