İ İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce İ Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

i ile başlayan kelimeler, diğer harflerle başlayan kelimeler gibi her zaman iç içe olduğumuz sözcüklerdir. Bahsedildiği üzere i harfi geniş bir alana sahiptir ve aynı zamanda Latin alfabesinde yer almaktadır. Herhangi bir harfte olacağı gibi bahsedilen harfte de 5 harfli kelimeler vardır. i harfi ile başlayan kelimler kategorisinin yelpazesi baya bir geniştir. Bu yelpazenin genişliği, i ile başlayan 5 harfli kelimeler başlığıyla daraltılabilir. Artı olarak Türkçe ve İngilizce İ harfi ile de oldukça zengin bir liste hazırlanabilir.

İ ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Harfler bir araya gelerek sözcükleri ve kelimeleri ortaya çıkarır. Her harfle başlayan özel isim, nesne ismi, şehir ismi, hayvan ismi, eşya ismi, meyve ismi, sebze ismi, yemek ismi vb. kelimeler vardır. Bundan hareketle i harfi ile ilgili birçok seçenekten oluşan, kelime dizilimi olduğu söylenebilir. İ harfinden kısaca bahsetmek gerekirse Latin Alfabesinde yer alan bir harf olduğu ifade edilebilir. Türk Alfabesi içinde ise on birinci harftir. Aynı zamanda i harfi Türk Alfabesinde ünlü bir harf özelliğindedir. Toplanda i harfi ile başlayan 1883 kelime olduğu bilinmektedir. Türkçede i ile başlayan kelimelere örnek olarak şunlar verilebilir:

İstiridye İmam İhtiyaç

İzmir İrsaliye İhbarname

Türkçede İ Harfi ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçe kelimeler içerisinde i harf ile başlayan ve 5 kelime olan yaklaşık 200 kelime vardır. Bu kelimelerden kimisi bir sıfatı, özel ismi, fiili, yemeyi, meyve ismini vb. şeyleri nitelemektedir. Dolayısıyla bu kategoride kelimelerin varlığı oldukça fazladır. Türkçede i harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler şu şekildedir:

İbare İdeal İhraz

İbate İdman İhsan

İngilizcede İ Harfi ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de i harfi vardır. Türkçede i harfi küçük ya da büyük harfle yazılsa bile i, İ şeklindedir. Fakat İngilizce dilinde bahsedilen harfin küçük yazılması i şeklindeyken büyük harfle yazımı I şeklindedir. Yani İngilizce dilinde büyük i yoktur. Onun yerine büyük ı harfi kullanılmaktadır. Bu özellikten hareketle 5 harfli kelimelere örnek şu şekilde verilebilir.

Imıds, Imıde, Imıd, Icıng, Infer, Infra, Infos, Incog, Iodıc, Inwıt Invar