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Giriş Tarihi: 9.12.2022 11:56 Son Güncelleme: 9.12.2022 11:56

I İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce I Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

I ile başlayan kelimeler nelerdir diye düşünüldüğü zaman insanların akıllarına gelen pek çok kelime seçeneği bulunur. Alfabenin 11. olan I harfi ile başlayan kelimeler, hem okumayı yeni öğrenen çocuklarla etkinlik yapacak kişiler tarafından hem de okulda oynanan bazı oyunlarda yardımcı olması için internet üzerinden araştırılır. Biz de bu yazımızda sizler için I harfi ile başlayan 4 harfi kelimeler ve 5 harfli kelimeler konularını derledik.

I İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce I Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

I harfi ile başlayan kelimeler nelerdir sorusuna yanıt olarak verilebilecek kelime gruplarında farklı pek çok kelime bulunur. I ile başlayan isimler, ı ile başlayan hayvanlar gibi pek çok kelime grubuna örnek vermek mümkündür. Özellikle bazı oyunları oynarken karşımıza çıkan ve merak uyandıran I ile başlayan kelimeleri arama motorları üzerinde araştırırken " I ile başlayan kelimeler nelerdir? I harfi ile başlayan 4 harfli kelimeler ve 5 harfli kelimeler" gibi başlıklardan yararlanılmalıdır.

I İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Alfabenin 29 harfinden 11. sırada yer alan I harfi ile başlayan 4, 5, 6, 7,... harfli pek çok kelime bulunur. I harfi bir sesli harf olduğu için pek çok kelimede karşımıza çıkar. Buna ek olarak ı harfiyle başlayan ve yaygın olarak dilimizde kullanılan kelimeler şu şekildedir:

  • Irk

  • Işık

  • Ilık

  • Irgat

  • Israr

  • Ilımlı

  • Işıltı

  • Işınlamak

I İle Başlayan Kız İsimleri

Anlamlı, kulağa güzel gelen ve nadir olarak bulunan kız isimleri arasında "ı" ile başlayanlar ise şu şekildedir:

  • Itır: Güzel, hoş koku

  • Işık: Bazı cisimlerce doğal halde ve akkor haline gelinceye dek ısıtıldığında yayılan ve cisimleri görmeye yarayan aydınlık, nur.

  • Irmak: Akan su, dere gibi bir su kaynağı türü.

  • Ilgın: Kumlu topraklarda yetişen ve çit bitkisi olarak kullanılan bir tür minik ağaç.

I İle Başlayan Erkek İsimleri

Yeni bir bebeğe sahip olacak kişiler isim arayışına girerler. Erkek bebek isimlerinden güzel manası olan ve kulağa hoş gelenler arasından "ı" harfi ile başlayanlar şu şekildedir:

  • Ilgaz: Yiğit erkek, akıncı.

  • Irak: Uzak olan, erişilemez kişi.

  • Iraz: Uzakta olan kişi.

I İle Başlayan Hayvanlar

Özellikle bazı kelime oyunlarında "ı ile başlayan hayvanlar nelerdir?" gibi sorularla sıkça karşılaşırız. İşte ı ile başlayan hayvanlar:

  • Istakoz

  • Islıklı tavşan

  • Iskarmoz

I İle Başlayan Eşyalar

Dikkatimizi pek çekmese de "ı" ile başlayan eşyalar nelerdir denilince aklımıza hemen eşyaların ismi gelmeyebilir. Bu nedenle araştırılan ı harfi ile başlayan eşyalar şu şekildedir:

  • Islak mendil

  • Isı ölçer

  • Izgara

  • Işıldak

  • Isıtıcı

I İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizce alfabede küçük harfler arasında "ı" harfi bulunmaz. Büyük "I" harfi ile küçük "i" harfi bulunur. Bu nedenle İngilizce'de "i" harfi ile başlayan her kelime büyük harfle yazılmak istendiğinde "I" harfi olarak yazılır. İngilizcede "I" harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları ise şu şekildedir:

  • Invisible: görünmez

  • İnvite: davet etmek

  • Inventor: mucit, icat eden

  • Intelligent: zeki, akıllı

  • Intact: bozulmamış olan

  • Ink: mürekkep

  • Injury: hasar

  • Industry: endüstri

  • Ice: buz

  • Idea: fikir

I İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler

  • Ilık

  • Irak

  • Itır

  • Iğdır

  • Ilgın

  • Islak

  • Izgara

  • Işıltı

  • Isırma

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I İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce I Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
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