I İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce I Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

I harfi ile başlayan kelimeler nelerdir sorusuna yanıt olarak verilebilecek kelime gruplarında farklı pek çok kelime bulunur. I ile başlayan isimler, ı ile başlayan hayvanlar gibi pek çok kelime grubuna örnek vermek mümkündür. Özellikle bazı oyunları oynarken karşımıza çıkan ve merak uyandıran I ile başlayan kelimeleri arama motorları üzerinde araştırırken " I ile başlayan kelimeler nelerdir? I harfi ile başlayan 4 harfli kelimeler ve 5 harfli kelimeler" gibi başlıklardan yararlanılmalıdır.

I İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Alfabenin 29 harfinden 11. sırada yer alan I harfi ile başlayan 4, 5, 6, 7,... harfli pek çok kelime bulunur. I harfi bir sesli harf olduğu için pek çok kelimede karşımıza çıkar. Buna ek olarak ı harfiyle başlayan ve yaygın olarak dilimizde kullanılan kelimeler şu şekildedir:

Irk

Işık

Ilık

Irgat

Israr

Ilımlı

Işıltı

Işınlamak

I İle Başlayan Kız İsimleri

Anlamlı, kulağa güzel gelen ve nadir olarak bulunan kız isimleri arasında "ı" ile başlayanlar ise şu şekildedir:

Itır: Güzel, hoş koku

Işık: Bazı cisimlerce doğal halde ve akkor haline gelinceye dek ısıtıldığında yayılan ve cisimleri görmeye yarayan aydınlık, nur.

Irmak: Akan su, dere gibi bir su kaynağı türü.

Ilgın: Kumlu topraklarda yetişen ve çit bitkisi olarak kullanılan bir tür minik ağaç.

I İle Başlayan Erkek İsimleri

Yeni bir bebeğe sahip olacak kişiler isim arayışına girerler. Erkek bebek isimlerinden güzel manası olan ve kulağa hoş gelenler arasından "ı" harfi ile başlayanlar şu şekildedir:

Ilgaz: Yiğit erkek, akıncı.

Irak: Uzak olan, erişilemez kişi.

Iraz: Uzakta olan kişi.

I İle Başlayan Hayvanlar

Özellikle bazı kelime oyunlarında "ı ile başlayan hayvanlar nelerdir?" gibi sorularla sıkça karşılaşırız. İşte ı ile başlayan hayvanlar:

Istakoz

Islıklı tavşan

Iskarmoz

I İle Başlayan Eşyalar

Dikkatimizi pek çekmese de "ı" ile başlayan eşyalar nelerdir denilince aklımıza hemen eşyaların ismi gelmeyebilir. Bu nedenle araştırılan ı harfi ile başlayan eşyalar şu şekildedir:

Islak mendil

Isı ölçer

Izgara

Işıldak

Isıtıcı

I İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizce alfabede küçük harfler arasında "ı" harfi bulunmaz. Büyük "I" harfi ile küçük "i" harfi bulunur. Bu nedenle İngilizce'de "i" harfi ile başlayan her kelime büyük harfle yazılmak istendiğinde "I" harfi olarak yazılır. İngilizcede "I" harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları ise şu şekildedir:

Invisible: görünmez

İnvite: davet etmek

Inventor: mucit, icat eden

Intelligent: zeki, akıllı

Intact: bozulmamış olan

Ink: mürekkep

Injury: hasar

Industry: endüstri

Ice: buz

Idea: fikir

I İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler