I İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce I Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

I harfi ile başlayan kelimeler nelerdir sorusuna yanıt olarak verilebilecek kelime gruplarında farklı pek çok kelime bulunur. I ile başlayan isimler, ı ile başlayan hayvanlar gibi pek çok kelime grubuna örnek vermek mümkündür. Özellikle bazı oyunları oynarken karşımıza çıkan ve merak uyandıran I ile başlayan kelimeleri arama motorları üzerinde araştırırken " I ile başlayan kelimeler nelerdir? I harfi ile başlayan 4 harfli kelimeler ve 5 harfli kelimeler" gibi başlıklardan yararlanılmalıdır.
Alfabenin 29 harfinden 11. sırada yer alan I harfi ile başlayan 4, 5, 6, 7,... harfli pek çok kelime bulunur. I harfi bir sesli harf olduğu için pek çok kelimede karşımıza çıkar. Buna ek olarak ı harfiyle başlayan ve yaygın olarak dilimizde kullanılan kelimeler şu şekildedir:
Irk
Işık
Ilık
Irgat
Israr
Ilımlı
Işıltı
Işınlamak
I İle Başlayan Kız İsimleri
Anlamlı, kulağa güzel gelen ve nadir olarak bulunan kız isimleri arasında "ı" ile başlayanlar ise şu şekildedir:
Itır: Güzel, hoş koku
Işık: Bazı cisimlerce doğal halde ve akkor haline gelinceye dek ısıtıldığında yayılan ve cisimleri görmeye yarayan aydınlık, nur.
Irmak: Akan su, dere gibi bir su kaynağı türü.
Ilgın: Kumlu topraklarda yetişen ve çit bitkisi olarak kullanılan bir tür minik ağaç.
Yeni bir bebeğe sahip olacak kişiler isim arayışına girerler. Erkek bebek isimlerinden güzel manası olan ve kulağa hoş gelenler arasından "ı" harfi ile başlayanlar şu şekildedir:
Ilgaz: Yiğit erkek, akıncı.
Irak: Uzak olan, erişilemez kişi.
Iraz: Uzakta olan kişi.
I İle Başlayan Hayvanlar
Özellikle bazı kelime oyunlarında "ı ile başlayan hayvanlar nelerdir?" gibi sorularla sıkça karşılaşırız. İşte ı ile başlayan hayvanlar:
Istakoz
Islıklı tavşan
Iskarmoz
Dikkatimizi pek çekmese de "ı" ile başlayan eşyalar nelerdir denilince aklımıza hemen eşyaların ismi gelmeyebilir. Bu nedenle araştırılan ı harfi ile başlayan eşyalar şu şekildedir:
Islak mendil
Isı ölçer
Izgara
Işıldak
Isıtıcı
İngilizce alfabede küçük harfler arasında "ı" harfi bulunmaz. Büyük "I" harfi ile küçük "i" harfi bulunur. Bu nedenle İngilizce'de "i" harfi ile başlayan her kelime büyük harfle yazılmak istendiğinde "I" harfi olarak yazılır. İngilizcede "I" harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları ise şu şekildedir:
Invisible: görünmez
İnvite: davet etmek
Inventor: mucit, icat eden
Intelligent: zeki, akıllı
Intact: bozulmamış olan
Ink: mürekkep
Injury: hasar
Industry: endüstri
Ice: buz
Idea: fikir
Irak
Itır
Iğdır
Ilgın
Islak
Izgara
Işıltı
Isırma