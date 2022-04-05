Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri I İle Başlayan Şehir Ve Ülke İsimleri: Türkiye’de I Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri Hangileri?
Giriş Tarihi: 5.4.2022 11:54 Son Güncelleme: 5.4.2022 11:54

I İle Başlayan Şehir Ve Ülke İsimleri: Türkiye’de I Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri Hangileri?

I İle Başlayan Şehir Ve Ülke İsimleri: Türkiye’de I Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri Hangileri?

Bazı harfler ile bazı isimleri hatırlamaya çalışmak ve aklınıza takılması gününüzü zehir edip çok can sıkıcı olabilmektedir. I harfi de alfabemizin sesli harflerinden biri olsa da çok fazla akılda kalan bir harf değildir. Aniden size sorulduğunda I harfi ile başlayan şehirler ve illeri sayabilir misiniz? Eğer sayamayacağınızı düşünüyorsanız bu yazımızın detayları tam size göre. I ile başlayan şehir isimleri listemizi sizin için hazırladık.

Ülkemizin her ilini ezberlemeyi tabi ki hepimiz isteriz. Doğusuyla batısıyla geniş bir coğrafyaya sahip ülkemiz ayrıca çok çeşitli il isimleri ile de karşımıza çıkmaktadır. I ile başlayan şehir isimleri de bulunan ülkemizde 81 il bulunmaktadır.

TÜRKİYEDE I HARFİ İLE BAŞLAYAN ŞEHİR

Cümle başlarında sesli harflerin kullanımı sessiz harflere göre daha az olduğu için unutmak daha kolay olmaktadır. Bu durum aslında illerimiz için de geçerli. Hem çok fazla il olması hem de bazı illerin daha az medyatik olması belki de aklımızda kalma sürecini azaltmaktadır. Alfabeden seçeceğiniz herhangi bir harfe odaklanıp o harf ile ilgili şehirleri bulmaya çalıştığınızda I ile başlayan iller kısmında takılıyorsanız listemize geçelim. İşte I harfi ile başlayan şehir isimleri ve bulundukları bölgeler;

  • IĞDIR: Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Sınır ilimizdir. Ermenistan, Nahcivan ve İran ile sınırdır.
  • ISPARTA: Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
I İle Başlayan Şehir Ve Ülke İsimleri: Türkiye’de I Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri Hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA