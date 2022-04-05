I İle Başlayan Şehir Ve Ülke İsimleri: Türkiye’de I Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri Hangileri?

Ülkemizin her ilini ezberlemeyi tabi ki hepimiz isteriz. Doğusuyla batısıyla geniş bir coğrafyaya sahip ülkemiz ayrıca çok çeşitli il isimleri ile de karşımıza çıkmaktadır. I ile başlayan şehir isimleri de bulunan ülkemizde 81 il bulunmaktadır.

TÜRKİYEDE I HARFİ İLE BAŞLAYAN ŞEHİR

Cümle başlarında sesli harflerin kullanımı sessiz harflere göre daha az olduğu için unutmak daha kolay olmaktadır. Bu durum aslında illerimiz için de geçerli. Hem çok fazla il olması hem de bazı illerin daha az medyatik olması belki de aklımızda kalma sürecini azaltmaktadır. Alfabeden seçeceğiniz herhangi bir harfe odaklanıp o harf ile ilgili şehirleri bulmaya çalıştığınızda I ile başlayan iller kısmında takılıyorsanız listemize geçelim. İşte I harfi ile başlayan şehir isimleri ve bulundukları bölgeler;