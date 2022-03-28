İ İle Başlayan Ülke İsmi Var Mı? İ İle Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?

Bulunduğumuz dünyadaki ülkelerin, şehirlerin ya da coğrafi bölgeleri bilmek hem genel kültürümüzü genişletmeye hem de sınav ve kelime oyunu gibi aktivitelerde başarılı olmamıza fayda sağlayacaktır. Bütün ülkelerin isimlerini hafızada tutmak gayet tabi kolay değildir ama bu isimleri baş harflerine göre öğrenmek akılda kalıcılık yönünden çok daha pratik bir yöntemdir. Şimdi "İ harfi ile başlayan ülke isimleri nelerdir?" sorusunun cevabına birlikte bakalım.
İ Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?
- İran: Başkenti Tahran şehri olan İran ülkesinin yaklaşık 85 milyon nüfusu, 1.648.195 km2 yüzölçümü vardır. Resmi dilleri Farsça olan İran'ın para birimi ise İran Riyalidir.
- İrlanda: Başkenti Dublin olan bu ülkenin yaklaşık 5 milyon nüfusu vardır. İrlanda'nın para birimi Euro'dur.
- İspanya: Madrid şehri başkenti olan İspanya ülkesinin yaklaşık 50 milyon nüfusu, 505.992 km2 de yüzölçümü vardır. Resmi dilleri İspanyolca para birimleri ise Euro'dur.
- İsrail: Başkenti Tel Aviv olan bu ülkenin yaklaşık 10 milyon nüfusu, 20.770 km2 yüzölçümü vardır. Resmi dilleri İbranice para birimleri ise Yeni İsrail Şekelidir.
- İsveç: Stockholm şehri başkenti olan İsveç 10 milyon nüfusa ve 450.295 km2 yüzölçümüne sahiptir. Resmi dilleri İsveçce para birimleri ise İsveç Kronudur.
- İtalya: Başkenti Roma şehri olan İtalya'nın yaklaşık 60 milyon nüfusu ve 301.338 km2 yüzölçümü vardır. Resmi dilleri İtalyanca para birimleri ise Euro'dur.
- İzlanda: Reykjavik şehri başkenti olan bu ülkenin yaklaşık 360.000 nüfusu vardır. Kullandıkları para birimi İzlanda Kronudur, resmi dilleri ise İzlandacadır.
- İsviçre: Başkenti Bern şehri olan İsviçre 9 milyon nüfusa, 41.285 km2 yüzölçümüne sahiptir. Resmi dilleri Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romancadır. Para birimleri ise İsviçre Frangıdır.