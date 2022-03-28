Giriş Tarihi: 28.3.2022 14:49 Son Güncelleme: 28.3.2022 14:49

İ İle Başlayan Ülke İsmi Var Mı? İ İle Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?

Alfabemizin 12. Sırasında bulunan İ harfi hem bizim dilimizde hem de başka dünya dillerinde sıkça kullanılan bir sesli harftir. Dünya genelinde yüzlerce ülke ve her birinin ayrı bir ismi vardır, bahsi geçen bu ülkelerin bazıları i harfi ile başlayan isimlere sahiptirler. Peki, İ ile başlayan ülke ismi var mı? İ ile başlayan ülke isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.