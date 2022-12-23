I İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu I İle Biten Kelimeler Listesi

ı ile biten kelimeler literatürde sıkça karşılaşan kavramlardır. Sıkça karşılaşıldığı içinde sonu ı ile biten kelimeler çokça kullanılmaktadır. İnsanlar her şeylerini kelimelerle karşı tarafa aktarırlar. Aktarım yaparken doğru kelimeyi seçmek çok önemlidir. ı harfi ile biten kelimeler bu konuda insanlara yardımcı olacaktır. Birden fazla nesnede olduğu gibi ı ile biten eşya da vardır. Eşyalar dışında özel isimler, meslekler, hayvan isimleri gibi alanları da ifade eden kelimeler vardır. ı ile biten 4 harfli kelimeler bahsedilen kategorilere eşlik edecek düzeydedir.

I ile Biten Kelimeler Nelerdir?

I ile biten kelimelerle literatürde karşılaşma olasılığı fazladır. Çünkü 3 harfliden 15 harfliye kadar ı ile biten kelimeler vardır. Dolayısıyla ı ile biten kelimeler oldukça çeşitli bir liste oluşturmaktadır. Kadı kelimesi ele alındığında Osmanlı zamanında ve hukuk alanını simgelen bir insan aklımızda şekillenir. Genellikle kadınlara iltifat olarak kullanılan alımlı kavramı, sonu ı ile biten bir kavramdır. Bu kavram bir önceki örnekten farklı bir anlamı taşımaktadır. Bir şeyin çok fazla olduğu düşünüldüğü zaman abartılı kelimesini kullanabiliriz. Yine bu kavramda ı ile biten bir kavramdır. Tabii ı ile biten ve başka anlamları taşıyan kelimelerde vardır.