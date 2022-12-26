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Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:05 Son Güncelleme: 26.12.2022 10:05

İ İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler Listesi

İ ile biten kelimeler nelerdir konusu; alfabemiz içerisinde bulunan tüm harflere ilgi duyan ve kelimelerin baş veya son harfini önemseyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple de pek çok harf gibi i ile biten kelimeler de bu kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Dilerseniz, alfabemiz içerisinde yer alan ve 12. sırada bulunan i harfi ile ilgili olarak sonu i ile biten kelimeler nelerdir birlikte bakalım...

İ İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler Listesi

İ ile biten kelimeler nelerdir hakkında yapılan araştırmaların çeşitli sebepleri olabilmektedir. Bahsi geçen harfin beğenilmesi, isim arayışı, beğenilen bir kelime anlamının bu harf ile kesişiyor oluşu gibi. Ayrıca tüm harflerde olduğu gibi i harfi ile biten kelimelerin de toplam harf sayısı oldukça merak edilmektedir. Bu sebeple de araştırma konularından bir tanesi de i ile biten 5 harfli kelimeler olmaktadır. İşte, i harfi ile biten kelimeler ve tüm detaylar...

İ İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Alfabemiz içerisinde bulunan tüm harfler ile bitmekte olan binlerce kelime bulunuyor. Bu kelimeler ise insanlar için çeşitli sebeplerden dolayı pek çok anlam ifade ediyor. Yine alfabemiz içerisinde yer alan i harfi de bahsi geçen harflerden bir tanesi. İşte i ile biten kelimelerden bazıları;

  • Milletvekilliği

  • Bilinçlendirici

  • Ansiklopedi

  • Asi

  • Bani

  • Bekçi

  • Azami

  • Amorti

  • Akademi

  • Analizci

  • Bakımevi

  • Beyefendi

  • Bahriyeli

  • Dahiliyeci

Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler Listesi

Sonu i harfi ile sonlanmakta olan kelime sayısı fazlasıyla çeşitlidir. Bu sebeple, konu üzerine araştırma yapmakta olan insanlar pek çok örnek kelime ile karşılaşabilmektedirler. Ayrıca İ harfi ile ilgili olarak bulunan kelimeler içerisindeki harflerin sayı toplamı 15'e kadar da dayanabilmektedir. İşte Türkçe dilinde 3,4,5 ve 6 harfli sonu i ile biten kelimeler;

3 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler

  • İyi

  • Abi

  • Adi

  • Gri

  • İri

  • Şii

  • Adi

  • Ahi

4 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler

  • Camii

  • Besi

  • Adli

  • Aksi

  • Baki

  • Amfi

  • Çeki

  • Çini

  • Biri

  • Badi

  • Bani

5 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler

  • Acemi

  • Afaki

  • Adedi

  • Ahali

  • Aleni

  • Arabi

  • Arazi

  • Atari

  • Aşevi

  • Bahri

  • Bedii

  • Belli

  • Azeri

6 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler

  • Ahlaki

  • Ailevi

  • Ademci

  • Albeni

  • Akçeli

  • Alerji

  • Alkali

  • Alemci

  • Askeri

  • Ateşçi

  • Asgari

  • Arhavi

  • Amfibi

  • Akseki

  • Afişçi

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İ İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler Listesi
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