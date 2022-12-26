İ İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler Listesi

İ ile biten kelimeler nelerdir hakkında yapılan araştırmaların çeşitli sebepleri olabilmektedir. Bahsi geçen harfin beğenilmesi, isim arayışı, beğenilen bir kelime anlamının bu harf ile kesişiyor oluşu gibi. Ayrıca tüm harflerde olduğu gibi i harfi ile biten kelimelerin de toplam harf sayısı oldukça merak edilmektedir. Bu sebeple de araştırma konularından bir tanesi de i ile biten 5 harfli kelimeler olmaktadır. İşte, i harfi ile biten kelimeler ve tüm detaylar...
Alfabemiz içerisinde bulunan tüm harfler ile bitmekte olan binlerce kelime bulunuyor. Bu kelimeler ise insanlar için çeşitli sebeplerden dolayı pek çok anlam ifade ediyor. Yine alfabemiz içerisinde yer alan i harfi de bahsi geçen harflerden bir tanesi. İşte i ile biten kelimelerden bazıları;
Milletvekilliği
Bilinçlendirici
Ansiklopedi
Asi
Bani
Bekçi
Azami
Amorti
Akademi
Analizci
Bakımevi
Beyefendi
Bahriyeli
Dahiliyeci
Sonu i harfi ile sonlanmakta olan kelime sayısı fazlasıyla çeşitlidir. Bu sebeple, konu üzerine araştırma yapmakta olan insanlar pek çok örnek kelime ile karşılaşabilmektedirler. Ayrıca İ harfi ile ilgili olarak bulunan kelimeler içerisindeki harflerin sayı toplamı 15'e kadar da dayanabilmektedir. İşte Türkçe dilinde 3,4,5 ve 6 harfli sonu i ile biten kelimeler;
3 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler
İyi
Abi
Adi
Gri
İri
Şii
Adi
Ahi
4 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler
Camii
Besi
Adli
Aksi
Baki
Amfi
Çeki
Çini
Biri
Badi
Bani
5 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler
Acemi
Afaki
Adedi
Ahali
Aleni
Arabi
Arazi
Atari
Aşevi
Bahri
Bedii
Belli
Azeri
6 Harfli Sonu İ İle Biten Kelimeler
Ahlaki
Ailevi
Ademci
Albeni
Akçeli
Alerji
Alkali
Alemci
Askeri
Ateşçi
Asgari
Arhavi
Amfibi
Akseki
Afişçi