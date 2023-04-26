IBAN Açılımı Nedir? IBAN Neyin Kısaltmasıdır ve Ne Anlama Gelir?

IBAN açılımı nedir sorusunun yanıtı özellikle bankacılık işlemleri ile ilgilenen kişilerin yanıtını merak ettiği bir sorudur. Peki IBAN ne demek, IBAN neyin kısaltması biliyor musunuz? Her geçen gün gelişen teknoloji ile bankacılık işlemleri de artık çok daha kolay şekilde hallediliyor. Ancak hayatımızı kolaylaştıran bu yenilikler yeni kavramları da beraberinde getiriyor. IBAN da bu kavramlar biri. Peki IBAN açılımı nedir?

IBAN Nedir? IBAN Neyin Kısaltmasıdır?

IBAN (International Bank Account Number) kelimesinin Türkçe karşılığı "Uluslararası Banka Hesap Numarası"dır. Para transferi yaparken kolaylık sağlaması için ilk olarak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Sonrasında da Türkiye ve diğer ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde 1 Eylül 2005 tarihinden beri kullanılan IBAN standardının zorunlu hale gelmesi ise 2010 yılında olmuştur.

IBAN Numarası Neyi Gösterir?

IBAN, Avrupa Bankacılık Standartları Komitesi (ECBS) tarafından geliştirilmiştir. Bankalar müşterisi olan herkese özel olarak bir IBAN numarası belirler. Ülkelerin kendi ihtiyacına göre belirlediği IBAN en fazla 34 harf ve sayıdan ibaret bir dizi karakterden oluşur. İlk iki hane ülke kodunu gösterirken, takip eden iki hane ise kontrol karakteridir, daha sonraki karakterler ise ülkelerin kendi kararlaştıracağı müşteri hesap numarası için ayrılmıştır. Elektronik ortamda IBAN'ın bitişik karakterlerden oluşur, aralarında boşluk bırakılmaz ve ayraç konulmaz.