İBB, gerekçesiz yüzüstü bıraktı

İstanbulKartal'da Topselvi Mahallesi'nde tek başına yaşayan kaynak ustası 62 yaşındaki Cemal Kurt, 2019 yılında çalıştığı sırada burnuna kaçan parçalar sebebiyle kısmi beyin felci geçirdi. Yüzde 58 engelli kalan Kurt, engellilik durumu yüzde 60'ın altında olduğu için malulen emekli sayılmadı. Kartal Belediyesi'nden 400 lira ve devletten 1800 lira destek alan Cemal Kurt, tek başına yaşadığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak destek almak istedi. Başvuru üzerine eve gelen iki görevli gerekli incelemeyi yaptıktan sonra evden ayrıldı. Ancak belediyeyi arayan Cemal Kurt, İBB'den "Destek için kriterlere uygun değilsiniz" yanıtını alınca dünyası başına yıkıldı. Yaşadıklarıyla ilgili konuşan Cemal Kurt, "Bana kriterlere uymadığım için destek olamayacaklarını söylediler. 6 ay sonra tekrar arayabileceğimi söylediler. Ben belediyenin destek için kriterleri nelerdir merak ediyorum" dedi.Cemal Kurt, "Ev sahibim sağ olsun benden 3 yıldır kira almıyor. Komşular yardım ediyor. Tek başıma yaşıyorum. Evde bir şey yapamıyorum. Komşular yemek getiriyor. Yüzde 58 engelli raporum var. Yüzde 60 engelli olmadığım için emekli olamıyorum" diye konuştu.