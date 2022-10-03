İbn-i Battuta Kimdir? İbn-i Battuta Seyahatnamesi, Eserleri, Hayatı Ve Çalışmaları Neler, Neyi Savunur?

Yaşadığı dönemlerin en büyük seyyahlarından aynı zamanda kadılık görevi de yapan İbn-i Battuta, hem coğrafya hem de tarih konularında karşımıza çıkmaktadır. Araştırmacı insanlar İbn-i Battuta kimdir? İbn-i Battuta eserleri nelerdir? Sorularının yanıtlarını merak etmektedir. Bizde siz değerli okurlarımız için bu yazımızda İbn-i Battuta hakkında bilgileri ele aldık. İşte detaylar...

İbn-i Battuta Kimdir?

İbn-i Battuta Orta Çağ döneminde yaşamış önemli bir kaşif, seyyah ve bilgindir. Hayatı boyunca keşifler, çalışmalar yapmış, bunun yanı sıra kadılık hizmetinde bulunmuş olan İbn-i Battuta, yaklaşık olarak 30 yıl boyunca dünyanın pek çok yerini gezmiş, coğrafya ve tarih konularına büyük katkıları olmuştur.

İbn-i Battuta Hayatı, Eserleri Ve Seyahatnamesi

İbn-i Battuta 1304 yılında Fas'ın Tanca şehrinde dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Şerafettin Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Battuta olan İbn-i Battuta oldukça zengin ve ticaretle uğraşan bir babaya, saygın bir sülaleye sahiptir. Çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim görmüş, bilhassa mensup olduğu Maliki mezhebi ve şeriat alanında yüksek bir eğitim almıştır. 20'li yaşların başındayken Hacca gitmeye karar vermiş, dönemin koşulları nedeniyle neredeyse 2 yıl süren bir yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuk sırasında Tunus, İskenderiye, Kahire, Şam ve Kudüs gibi şehirlerden geçerek Mekke'ye varmıştır. Hac sonrası İbn-i Battuta, Mekke'ye giderken uğradığı şehirlerin ve onları keşfetmenin büyüsüne kapılmış, seyahat etmeyi kendine görev edinmiştir. Fas'a dönmek yerine tam 28 yıl süren büyük seyahatine tam da bu dönem çıkmıştır.

Bu seyahatinde günümüzün sınır ölçüleri göze alınarak içinde Çin, Tanzanya, Türkiye, Hindistan, İran, Suriye, Somali, Kırım, Mali ülkeleri de dahil olmak üzere 45 ülke gezmiştir. İbn-i Battuta seyahati sırasında evlilikler yaşamış hatta evlat sahibi de olmuştur, ancak bu durum onu seyahatinden alı koymamıştır. Seyahatini tamamlayan İbn-i Battuta 1354 yılında Fas'a dönmüş, keşiflerini ve tecrübelerini bir araya getirerek eserlerini oluşturmuştur. Hayatının geri kalanını kadılık ve kadı yetiştirme ile geçiren İbn-i Battuta 1369 yılında hayatını kaybetmiştir. İbn-i Battuta'nın önemli eserleri ise şunlardır;