İbn-i Rüşd Kimdir? İslam Alimi İbn-i Rüşd’ün Hayatı, Bilime Katkıları; Felsefi Görüşü

Astronomi, felsefe, edebiyat, fizik, mantık, matematik, siyaset, psikoloji, tabiat bilimleri, tıp, zooloji ve fıkıh bilimleri ile ilgilenmiş, batının hayran kaldığı bir İslam alimi olarak karşımıza çıkar İbn-i Rüşd. Tam adı Ebu'l-Velid Muhammed İbn Ahmed İbn Muhammed İbn-i Rüşd olan, İbn-i Rüşd neyi savunur sorusu, İbn-i Rüşd ile ilgili çok sık aratılan sorulardan biridir. İbn-i Rüşd bilime yaptığı katkıları ile doğuda ve batıda adından söz ettiren bir İslam alimi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte İbni Rüşd kimdir sorusunun cevabı ve İbni Rüşd'ün felsefi görüşünün detayları.

İbni Rüşd Kimdir?

Ünlü filozof, İslam alimi olan İbn-i Rüşd 1126 yılında Kurtuba'da dünyaya gelmiştir. Dedesi ve babası da Kurtuba'da kadı olan İbn-i Rüşd onlar gibi kadılık yapmış biridir. Tek filozofun Aristo olduğunu düşünen İbn-i Rüşd, Aristo'nun felsefi doktrinini aslına sadık kalarak şerh ettiği için İslam alimleri arasında "şarih", Latin alimler arasında ise "commentator" olarak tanınmaktadır. Genç yaşından itibaren özellikle felsefe ve bilime meraklı olan İbn-i Rüşd hayatı boyunca sık sık Aristo'yu incelemiştir.

İbn-i Rüşd Neyi Savunur?

İslam dünyasında Yunan tarzı felsefenin yer edinmesine yardım eden Müslüman felsefeci İbn-i Rüşd olarak karşımıza çıkar. Özellikle Aristocu felsefeyi İslami düşünceye uyarlamak istemesi ve felsefe çalışmalarını bu düşüncede yapması ile tanınız. Yaptığı çalışmalar ve felsefi düşünceleri ile batı dünyasında "Aristo'yu bile geçen İslam alimi" haline gelmiştir. İbni Rüşd'ün felsefi görüşü de bu doğrultuda ilerlemiş İbn Rüşdçülük hareketi ile Rönesans dönemine kadar etkili bir felsefi görüş ve düşünce haline gelmiştir.

İbn-i Rüşd Bilime Yaptığı Katkılar

Batılı alimleri etkileyen hatta yazdığı eserlerin yıllarca batıda eğitim kitabı olarak kullanılan İslam düşünürü İbni Rüşd tıp alanında da oldukça etkili bir kişidir. Tıp bilimi ile ilgili yaptığı çalışmalar arasında en tanınanı ise "El Külliyat Fi't Tıbb" isimli Latince diline de çevrilmiş olan tıp kitabıdır. Bu kitabı ile tıp dünyasında özellikle hastalıkları tek tek incelemesi ile ünlenen bir İslam alimi haline gelmiştir.