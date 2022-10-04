İbn-i Sina Kimdir? İslam Alimi İbn-i Sina’nın Hayatı, Felsefeye Katkıları ve Eserleri

Kendi zamanında yaptığı araştırmalar, yazdığı eserler ve kaynaklar ile günümüzde halen ilim ve bilim dünyasında aydınlanmalara yardım eden biri olarak karşımıza çıkar İbn-i Sina. İslam filozofu olarak da bilinen ve birçok kaynakta hakkında farklı bilgilere ulaşacağımız İbn-i Sina neler yapmıştır sorusunun cevabına ve detaylarına beraber bakacağız. Tüm dünyada bilinen ve lakabı "Avicenna" olarak da karşımıza çıkan İbn-i Sina en önemli eseri olarak değil de en önemli ve dünyada yankı uyandıran eserlerini de sizin için liste halinde hazırladık. İbn-i Sina neler yapmıştır, buyurun detaylara birlikte bakalım.

İbn-i Sina Kimdir?

Batının "Avicenna" adı ile tanıdığı asıl adı Ebu Ali Hüseyin olan İbn-i Sina bir İslam alimi olarak karşımıza çıkar. 980 yılında Özbekistan'ın Buhara kentinin yakınlarında Efşene'de dünyaya gelen İbn-i Sina hayatının ilk 10 yılında Kuran'ı ezberleyerek hafız olmuş biridir. Günümüzde tıp çalışmaları ile tüm dünyanın bildiği, kitaplarının ve çalışmalarının dünyanın büyük okullarında ders kitabı olarak okutulduğu bir alimdir. Özellikle batı toplumlarında "hekimlerin piri" olarak anılır.

İbn-i Sina Neler Yapmıştır?

Genç yaşından itibaren birçok alan ile ilgilenmeye başlayan biridir İbn-i Sina. Tıp alanı ile öne çıksa da astronom, yazar, filozof ve felsefeci bir kişiliğe de sahiptir. Eserleri ve yaptıkları karşımıza tıp ve felsefe alanında karşımıza çıkar.

İbn-i Sina Hayatı

Kendi talebelerinden birine hayatını yazdırdığı için hayatı hakkında bilgi edinebildiğimiz bir alim olarak karşımıza çıkar İbn-i Sina. 980 yılında dünyaya gelen İbn-i Sina erken yaşta hem felsefe hem de tıp ile ilgilenmeye başlamıştır. 13-14 yaşlarında iken Aristo'nun Metafizik kitabı ile tanışmış, 16 yaşında ise kendi yöntemleri olan tıp doktoru olarak tanınmaya başlamıştır. 18 yaşına geldiğinde kendi adından söz ettiren ve herkes tarafından duyulan bir isim haline gelmiştir. 1002 yılından itibaren siyaset ile ilgilenmeye başlamış ve 1015 yılında Şam'da vezir olmuştur. 58 yılında vefat eden İbn-i Sina, bağırsaklarında yaşadığı bir hastalık yüzünden vefat etmiştir.

İbn-i Sina'nın Felsefeye Katkıları

Tıp dünyasında adını sıklıkla duysak da İbn-i Sina aynı zamanda bir felsefecidir ve felsefi düşünceleri ve yazıları ile de önemli felsefecilerden biridir. Felsefeyi özellikle sınıflandırmaları ile dikkat çeker. Bilim felsefesi, varlık felsefesi ve felsefe sınıflandırmaları çalışmaları felsefe açısından yaptığı önemli çalışmalardandır.

İbn-i Sina'nın En Önemli Eseri

Kaleme aldığı eserlerin hepsi günümüzde bile çok önemli olan İbn-i Sina'nın eserleri şu şekildedir;