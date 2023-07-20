İbrahim Kafesoğlu Kimdir? İbrahim Kafesoğlu Hayatı, Eserleri, Kitapları ve Çalışmaları

"İbrahim Kafesoğlu kimdir?" sorusunun ayrıntılı olarak yanıtlanabilmesi için tarih alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan ünlü akademisyenin görevlerinden söz edilmelidir. Bununla birlikte İbrahim Kafesoğlu kitapları ve makaleleri hakkında detaylı bilgiler içeren uzun bir liste hazırlanabilir. Çünkü İbrahim Kafesoğlu çalışmaları incelendiği zaman ünlü tarihçinin öğrenci ve eğitmen olduğu süre boyunca pek çok önemli eser ve göreve adını yazdırdığı görülür.

İbrahim Kafesoğlu Kimdir?

1914 senesinin Ocak ayında doğduğu bilinen İbrahim Kafesoğlu; Türkolog, akademisyen ve tarihçidir. Kafesoğlu'nun Burdur'a bağlı olan Tefenni ilçesinde doğduğu ve 18 Ağustos 1984'te hayata gözlerini yumduğu bilinir. Türk-İslam sentezinin ideologları arasında öne çıkan İbrahim Kafesoğlu, Kafesler ailesinden gelen babası Recep'i 1. Dünya Savaşı'nda kaybetmiştir. Annesinin desteği ile eğitim hayatına atıldığı bilinen ünlü tarihçi, ilk olarak Tefenni İlkokulu'nda ve daha sonra da İzmir Muallim Mektebi'nde okumuştur. Ankara Üniversitesi'nin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan İbrahim Kafesoğlu'nun Macaristan'a giderek doktora yaptığı görülür. Doktorasını yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapan Kafesoğlu, mezun olduğu üniversitede eğitmen olarak görev almıştır. Buna ek olarak İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'ne de atanan Kafesoğlu'nun 1946 senesinde Müzeyyen Hanım ile evlendiği bilinir. İbrahim Kafesoğlu çalışmaları hakkında araştırma yapan kişiler için ünlü tarihçinin ses getiren araştırmaları ve görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

İbrahim Kafesoğlu'nun 1946 yılından sonra Melikşah üzerine yazdığı tez ile doktor unvanını aldığı bilinir.

Ünlü tarihçinin doçent unvanını almasını sağlayan bir diğer tezi ise Harzemşahlar Devleti Tarihi olarak belirtilebilir.

İbrahim Kafesoğlu'nun önemli görevlerinden biri, 1957'de yeni açılan Atatürk Üniversitesi'nde ilk defa ders veren kişi olmasıdır.

Bu gelişmeden sonra 1959 yılında profesör unvanını aldığı görülen İbrahim Kafesoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Umumi Türk Tarihi Kürsüsü'nde görev yapmıştır.

Kafesoğlu'nun başkanlık yaptığı önemli kurumlar arasında Kültür Ocağı ile İstanbul Milliyetçi Öğretmenler Birliği yer alır.

Tarih alanındaki değerli çalışmalarıyla ön plana çıkan İbrahim Kafesoğlu, Ahmet Zeki Velidi Togan'ın vefat etmesinin ardından Türk Tarih Kürsüsü'nün başkanı olarak ilan edilmiştir.

İbrahim Kafesoğlu'nun öncülük ettiği önemli gelişmelerden biri de 1970 yılında kurulan Aydınlar Ocağı'nı hayata geçirmesi ve bu derneğin başkanlığını yapmasıdır.

İbrahim Kafesoğlu Kitapları ve Makaleleri Nelerdir?

Ünlü tarihçi, Türkolog ve akademisyen olan İbrahim Kafesoğlu'nun eğitim hayatı boyunca pek çok araştırmaya imza attığı görülür. Bununla birlikte Kafesoğlu'nun eğitim verdiği süre boyunca da çeşitli tezler hazırlayarak doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldığı görülür. Dolayısıyla İbrahim Kafesoğlu'nun hayata gözlerini yummadan önce birçok makale, tez ve kitaba adını yazdırdığı söylenebilir. Bu bağlamda ünlü tarihçinin makaleleri ile kitaplarını içeren ve ters kronolojik sırayla hazırlanan kapsamlı liste aşağıdaki gibidir: