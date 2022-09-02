İbranice Alfabe Harfleri - İbrani Alfabesi Harfleri Okunuşu, Yazılışı, Özellikleri ve Türkçe Karşılığı

İsrail devletinin resmi alfabesi olan İbrani alfabesi, bunun dışında dünya üzerinde yaşayan diğer Yahudiler tarafından da kullanılmaktadır. İlk kez İbranice öğrenmek isteyen kişiler, İbranice alfabe kaç harf ve benzeri soruları sıklıkla araştırmaktadır. Dilerseniz, merak edilen tüm detayları birlikte inceleyelim...

İBRANİCE ALFABE HARFLERİ

Sami-Semitik dil grubuna bağlı dillerden bir tanesi olan İbranice alfabesi, 22 sessiz harften oluşmaktadır. İbranice'de yazı yönü sağdan sola doğrudur ve harfler ayrı şekilde yazılmaktadır. İbranice alfabe; Yidiş (Yiddish) ve (Ladino) yazımında da kullanılmaktadır. İşte İbranice alfabe harfleri;

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת

İbrani Alfabesi Harfleri Okunuşu, Yazılışı, Özellikleri ve Türkçe Karşılığı

Dünya üzerinde var olan birçok dilden farklı olarak, alfabesindeki harfleri semboller ile belirlenmiş olan İbrani alfabesinin harflerinin nasıl okunduğu ve yazıldığı konusu, İbranice öğrenmek isteyen yahut çeşitli sebeplerden ötürü, bu alfabeyi çözümlemesi gereken kişiler tarafından oldukça merak konusudur. İbrani alfabesi harfleri okunuşu ve yazılışı şu şekildedir;

א, alef

alef ב, bet, vet

bet, vet ג, gimel

gimel ד, dalet

dalet ה, he

he ו, vav

vav ז, zayin

zayin ח, het

het ט, tet

tet י, yod

yod כ, kaf, haf

kaf, haf ל, lamed

lamed מ, mim

mim נ, nun

nun ס, sameh

sameh ע, ayin

ayin פ, pe, fe

pe, fe צ, tsadi

tsadi ק, kof

kof ר, reş

reş ש, şin, sin

şin, sin ת, ta

Sağdan sola doğru yazılmakta olan İbranice alfabesi, sembolize harf tanımlaması sebebiyle içerisinde sesli harf barındırmamaktadır. Fakat diğer dillere göre İbrani alfabesinin elbette harf bazında karşılıkları bulunmaktadır. Buna bağlı olarak İbranice alfabesinin harf bazında Türkçe karşılığı bulunmaktadır;

א, alef - Türkçe: a, e, o h

alef - Türkçe: a, e, o h ב, bet, vet - Türkçe: b, v

bet, vet - Türkçe: b, v ג, gimel - Türkçe: g

gimel - Türkçe: g ד, dalet - Türkçe: d

dalet - Türkçe: d ה, he - Türkçe: h

he - Türkçe: h ו, vav - Türkçe: v, o, u

vav - Türkçe: v, o, u ז, zayin - Türkçe: z

zayin - Türkçe: z ח, het - Türkçe: h

het - Türkçe: h ט, tet - Türkçe: t

tet - Türkçe: t י, yod - Türkçe: y, i

yod - Türkçe: y, i כ, kaf, haf - Türkçe: k, h

kaf, haf - Türkçe: k, h ל, lamed - Türkçe: l

lamed - Türkçe: l מ, mim - Türkçe: m

mim - Türkçe: m נ, nun - Türkçe: n

nun - Türkçe: n ס, sameh - Türkçe: s

sameh - Türkçe: s ע, ayin - Türkçe: a, e

ayin - Türkçe: a, e פ, pe, fe - Türkçe: p, f

pe, fe - Türkçe: p, f צ, tsadi - Türkçe: ts

tsadi - Türkçe: ts ק, kof - Türkçe: k

kof - Türkçe: k ר, reş - Türkçe: r

reş - Türkçe: r ש, şin, sin - Türkçe: ş, s

şin, sin - Türkçe: ş, s ת, tav - Türkçe: t

Çoğu dile ve alfabeye göre çeşitli farklılıklar barındırmakta olan İbrani alfabesinin birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekildedir;