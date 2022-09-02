İbranice Alfabe Harfleri - İbrani Alfabesi Harfleri Okunuşu, Yazılışı, Özellikleri ve Türkçe Karşılığı

İsrail devletinin resmi alfabesi olan İbrani alfabesi, bunun dışında dünya üzerinde yaşayan diğer Yahudiler tarafından da kullanılmaktadır. İlk kez İbranice öğrenmek isteyen kişiler, İbranice alfabe kaç harf ve benzeri soruları sıklıkla araştırmaktadır. Dilerseniz, merak edilen tüm detayları birlikte inceleyelim...
İBRANİCE ALFABE HARFLERİ
Sami-Semitik dil grubuna bağlı dillerden bir tanesi olan İbranice alfabesi, 22 sessiz harften oluşmaktadır. İbranice'de yazı yönü sağdan sola doğrudur ve harfler ayrı şekilde yazılmaktadır. İbranice alfabe; Yidiş (Yiddish) ve (Ladino) yazımında da kullanılmaktadır. İşte İbranice alfabe harfleri;
- א
- ב
- ג
- ד
- ה
- ו
- ז
- ח
- ט
- י
- כ
- ל
- מ
- נ
- ס
- ע
- פ
- צ
- ק
- ר
- ש
- ת
İbrani Alfabesi Harfleri Okunuşu, Yazılışı, Özellikleri ve Türkçe Karşılığı
Dünya üzerinde var olan birçok dilden farklı olarak, alfabesindeki harfleri semboller ile belirlenmiş olan İbrani alfabesinin harflerinin nasıl okunduğu ve yazıldığı konusu, İbranice öğrenmek isteyen yahut çeşitli sebeplerden ötürü, bu alfabeyi çözümlemesi gereken kişiler tarafından oldukça merak konusudur. İbrani alfabesi harfleri okunuşu ve yazılışı şu şekildedir;
- א, alef
- ב, bet, vet
- ג, gimel
- ד, dalet
- ה, he
- ו, vav
- ז, zayin
- ח, het
- ט, tet
- י, yod
- כ, kaf, haf
- ל, lamed
- מ, mim
- נ, nun
- ס, sameh
- ע, ayin
- פ, pe, fe
- צ, tsadi
- ק, kof
- ר, reş
- ש, şin, sin
- ת, ta
Sağdan sola doğru yazılmakta olan İbranice alfabesi, sembolize harf tanımlaması sebebiyle içerisinde sesli harf barındırmamaktadır. Fakat diğer dillere göre İbrani alfabesinin elbette harf bazında karşılıkları bulunmaktadır. Buna bağlı olarak İbranice alfabesinin harf bazında Türkçe karşılığı bulunmaktadır;
- א, alef - Türkçe: a, e, o h
- ב, bet, vet - Türkçe: b, v
- ג, gimel - Türkçe: g
- ד, dalet - Türkçe: d
- ה, he - Türkçe: h
- ו, vav - Türkçe: v, o, u
- ז, zayin - Türkçe: z
- ח, het - Türkçe: h
- ט, tet - Türkçe: t
- י, yod - Türkçe: y, i
- כ, kaf, haf - Türkçe: k, h
- ל, lamed - Türkçe: l
- מ, mim - Türkçe: m
- נ, nun - Türkçe: n
- ס, sameh - Türkçe: s
- ע, ayin - Türkçe: a, e
- פ, pe, fe - Türkçe: p, f
- צ, tsadi - Türkçe: ts
- ק, kof - Türkçe: k
- ר, reş - Türkçe: r
- ש, şin, sin - Türkçe: ş, s
- ת, tav - Türkçe: t
Çoğu dile ve alfabeye göre çeşitli farklılıklar barındırmakta olan İbrani alfabesinin birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekildedir;
- İbranice alfabeye göre yazım yönü sağdan sola doğru gerçekleşmektedir.
- İbrani yazısında ve alfabesinde sesli harf bulunmamaktadır.
- Barındırdığı harfler sembolizedir.
- İbranice'de genel açıdan var olmayan fakat kimi yabancı dillerden girmiş olan kelimelerle gelen sesler, alakalı harfin yanına koyulan bir tırnak işareti ile gösterilmektedir.
- Bu alfabe, İsrail devletinin dilini İbranice resmi dili olarak kaydetmek için kullanılmaktadır.
- İbranice alfabe 22 karakter içermektedir.
- İbranice alfabede büyük ve küçük olarak tüm harfler aynı şekilde yazılmaktadır.
- Aksan için ise mevcut harflerin altına ya da üstüne noktalar konulmaktadır.
- İbrani alfabesi Sami-Semitik dil grubuna ait olan dillerden bir tanesidir.
- İbrani alfabesinde harfler ayrı yazılmaktadır ve birleştirilmemektedir.
- Alfabede beş harfin yazımı farklı olmaktadır ve bu duruma ''sofit'' denmektedir.
- Sesli olan harfler (נִקּוּד, nikkud; çoğul açıklaması: nikkudot), ana harflerin aşağısına yerleştirilen işaretler ile birlikte gösterilmektedir.
- İbranice olan her harfin ayrıca sayısal bir değeri mevcuttur.
- Gimal harfinin üstüne ayraç konarak C sesi elde edilmektedir.
- Tsadi harfinin üstüne ayraç konarak Ç sesi elde edilmektedir.
- Zayin harfinin üstüne ayraç konarak J sesi elde edilmektedir.