İbranice Hangi Dil Ailesindendir? İbranice Yapı ve Köken Bakımından Hangi Dil Ailesine Mensuptur?

İbranice dili, günümüzde birçok yerde konuşulan diller arasındadır. Yaşayan diller grubunda olan İbranice özellikle İsrail ve ABD'de yaşayan Yahudiler tarafından konuşulmaktadır. Bununla birlikte farklı ülkelerde kendilerine yaşam kuran Yahudilerin de unutmadan kullanmaya devam ettikleri bir dildir. İbranice hangi dil ailesindendir, yapı ve köken bakımından hangi dil ailesine mensuptur sorusunun yanıtlarını haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

İbranice Hangi Dil Ailesindendir?

İbranice dili, Afroasya dillerinden Sami koluna mensup bir dildir. Bu aile içerisinde aynı zamanda Kenan ve Arami dilleri de yer almaktadır. Bunlar da Kuzeybatı Sami dillerini meydana getirmektedir. Kenan dilleri içerisinde Fenikece, Ugaritçe, İbranice bulunmaktadır.

İbranice, İsrail'in resmi dilidir. Bu dil hem ülke içerisinde hem de başka ülkelerde yaşayan Yahudiler tarafından günümüzde de konuşulmaktadır. Avustralya, Almanya, Kanada, Panama, Birleşik Krallık, Filistin gibi ülkelerde yaşayan Yahudiler dili yaşatmaya devam eder.

İbranice Yapı ve Köken Bakımından Hangi Dil Ailesine Mensuptur?

İbranice Sami dil koluna dahil edilmiştir. Bu dil ailesindeki tüm dillerde olduğu gibi İbranice kelimeler de üç ünsüz harften meydana gelen fillerden üretilmektedir. Fiil kökünün gerçek anlamı da bu üç ünsüz harf tarafından şekillenir. Kökün başına ya da sonlarına ünsüz harfler eklenir ve isimlerin türetilmesi sağlanır. Bununla birlikte İbranice dilinde birleşik fiil kullanımına çok sık rastlanmaz. Fillerde zaman ekleri yerine yapılan işin bitirildiği ya da bitirilmediği ön planda tutulmaktadır.