Geçmişten günümüze birçok medeniyet varlık göstermiştir. İbraniler uygarlığı tarihi de uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. İbranilerin tarihteki önemi Yahudilik dininin atası olarak kabul görmelerinden gelmektedir. Mezopotamya topraklarında yaşamış olan İbraniler daha sonra Suriye ve Filistin topraklarında da varlık göstermiştir. Tarihte oldukça önemli bir yere sahip olan İbranilerin en büyük iki kabilesi İsrail adıyla anılan krallıklar ve Juda'dır.

İBRANİLER KİMDİR?

Doğu Akdeniz bölgesinde bir uygarlık olan İbraniler, Sümer medeniyetinin dağılışının ardından Kenan Diyarına yerleşmişlerdir. İbraniler uygarlığı tarihi uzun yıllar öncesine uzanmaktadır. Kendilerine özgü bir inanç edinen İbraniler, İsrailoğulları olarak anılmaktadır. İbrani sözcüğü ise ırmağı aşan anlamına gelmektedir. Nuh oğlu Sam'ın soyundan gelen İbraniler, Sami yani Arap asıllı toplulukları bünyesinde toplamıştır. İbraniler uygarlığı tarihi Eskiçağ'a kadar uzanır.

İbranilere ait ilk dönem bilgileri Tevrat'taki öykülerde geçmektedir. İbranilerin geçmişiyle ilgili birçok bilgi ön plana çıkmıştır. İbranilerin Hz.Musa önderliğinde siyasi birliklerini Filistin topraklarında kurdukları bilinmektedir. Eskiçağ döneminde Suriye ve medeniyetlerin beşiği Mezopotamya'da varlık gösteren İbraniler, daha sonra Filistin topraklarına göç ettiler. İbranilerin kökeni Tevrat'taki bilgilere göre milattan önce 2binli yılların başına kadar uzanmaktadır. İbraniler, milattan önce 1500'lü yıllarda Fırat ırmağı ile Sina yarımadası arasında yer alan bölgeye yerleşmiştirler. İbraniler, milattan önce 1010 ve 970 yılları arasında, Hz.Davud önderliğinde monarşik bir devlet kurmuş ve Kudüs'ü İbrani medeniyetinin başkenti olarak kabul etmişlerdir. İbrani toplumu, Yahudi takvimi olarak da adlandırılan İbrani takvimini kullanmıştır. Günümüze kadar uzanan İbrani takvimi, Yahudilerin dini mekanlarında kullanılmaktadır. İbranilerin takvimi ayın hareketleri üzerine düzenlenmiştir. Her biri 29-30 gün süren İbrani ayları kameri ayları kapsamaktadır. İbranilerin takvim başlangıcı ilk yeni ayın görünmesi ile başlar ve sonraki yeni ay ile beraber sona erer.

İBRANİLER ÖZELLİKLERİ

Medeniyetlerin beşiği olan Mezopotamya'da birçok medeniyet varlık göstermiştir. İbranilerin tarihteki önemi Yahudilerin atası sayılmasından gelmektedir. Hz.Musa döneminde siyasi birliklerini kuran İbraniler gerçek krallık dönemlerini Hz.Davut döneminde oluşturmuştur. Hz.Süleyman döneminde İbrani devleti, İsrail ve Yuda (Yahudi) olmak üzere ikiye ayrımıştır. İşte İbraniler özellikleri: