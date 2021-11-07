İç Anadolu Bölgesi Fiziki Haritası - Dağ, Ova, Göl, Akarsuları Gösteren İç Anadolu Bölgesi Fiziki Haritası

Haritalar kullanım alanlarına göre çeşitlere ayrılırlar. Yeryüzündeki dağ, ova, tepe, göl, akarsu gibi kaynakları gösteren harita çeşidi fiziki haritadır. Fiziki haritalar; dünya üzerindeki tüm yeryüzü parçalarını bir arada gösterebildiği gibi yalnızca belirli bir ülkenin, şehrin ya da bölgenin de kendine ait fiziki haritası olabilmektedir. Ülkemizin bölgelerinden biri olan İç Anadolu Bölgesi'nin coğrafi oluşumlarını gösteren fiziki haritası ile ilgili bilgileri yazımızın devamında görebilirsiniz. Diğer ismiyle İç Anadolu Bölgesi coğrafi haritası ile ilgili bilgiler aşağıda detaylarıyla yer almaktadır.

İç Anadolu Bölgesi Fiziki Haritası

Fiziki haritalar, gösterdikleri bölgede yer alan coğrafi oluşumlarını, yer şekillerini renklendirme yöntemiyle gösterirler. Bu yer şekilleri ovalar, denizler, akarsular, göller, tepeler gibi oluşumlardır. Renklendirme yöntemiyse bu yeryüzü şekilleri ya da oluşumlarının derinlik veya yükseklik bilgisini verirler. Düşük derinliğe sahip yerle açık mavi tonuyla belirtilirken derinlik arttıkça mavi tonu koyulaşır. Yükseltiye sahip olmayan bölgeler yeşil ile gösterilirken yükselti arttıkça açık kahverengiden koyu kahverengiye ya da koyu turuncuya doğru koyulaşan tonlar görülür. Bu şekilde bölge hakkındaki oluşumların yükseklik ve derinlik bilgisi hakkında bilgi sahibi olunabilir.

İç Anadolu Bölgesi ülkemizin orta bölümünde yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük ikinci bölgesidir ve ülkemizin yüzde 21'ini kaplayan topraklara sahiptir. İç Anadolu Bölgesi'nde 13 şehir vardır. Ülkemizin başkenti Ankara da İç Anadolu'da yer almaktadır.

Bölge, genellikle düzlüklerden oluşur ve engebeli araziler çok yoktur. Bu durum, İç Anadolu'nun ulaşım ağının oldukça gelişmiş olan bölgelerimizden biri olmasına katkı sağlar. Araziler genellikle 1000 metre yüksekliğindeki platolardan oluşur. Yükseltiler bölgenin doğusuna gidildikçe artmaktadır. Bu durum İç Anadolu Fiziki haritasındaki renkler aracılığıyla görülebilir.

İç Anadolu Bölgesi Dağları

Bölgenin doğusu, yüksekliği en fazla olan bölümdür. Dağların birçoğu bu bölümde toplanmıştır. İç Anadolu'daki dağlar;

Akdağlar,

Elmadağı,

Hınzır,

Tecer,

Hasan Dağı,

Karacadağ,

Karadağ,

Erciyes,

Hasan Dağı,

Melendiz Dağı'dır.

İç Anadolu Bölgesi Ovaları

İç Anadolu Bölgesi'ndeki düzlük alanlar çoğunlukta olduğu için ovalar bakımından zengin bir bölgedir. Ülkenin en geniş ovası olan Konya Ovası da bu bölgede yer almaktadır. Bölgedeki diğer başlıca ovalar;

Ankara,

Aksaray,

Develi,

Ereğli,

Eskişehir,

Kayseri ve

Sakarya Ovalarıdır.

İç Anadolu Bölgesi Akarsuları

İç Anadolu Bölgesi'nin akarsuları;

Kızılırmak, Porsuk Çayı, Delice Irmağı ve Sakarya Nehri'dir.

Bu akarsulardan Kızılırmak ve Sakarya Nehri İç Anadolu'dan ilerleyerek Karadeniz'e boşalır.

İç Anadolu Bölgesi Gölleri

İç Anadolu Bölgesi'ndeki bazı akarsular sularını güneyde denize boşaltacak bir alan bulamadıkları için bölgede kapalı havzalar oluşmuştur. Bölgedeki bazı göller bu durum sonucu oluşmuş kapalı havza örneğidir. Ülkemizin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşıladığımız Tuz Gölü bu kapalı havza örneklerindendir. Bölgedeki diğer göller ve kapalı havzalar ise şu şekilde sıralanabilir;