İç Anadolu Bölgesi’nde Yetişen Tarım Ürünleri - İç Anadolu’da Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Tarım, günümüzde de insanlığın en önemli faaliyetlerinden biridir. Dünya nüfusunun artması ve gıda ihtiyacının artması tarımın önemini daha da artırmaktadır. Tarım, gıda güvenliğinin sağlanması, ekonomik kalkınma ve istihdam yaratılması için önemlidir. İç Anadolu Bölgesi'nde yetişen tarım ürünleri hem bölgenin hem de ülkenin ekonomisi için önemlidir. İç Anadolu'da yetişen sebzeler ve meyveler nelerdir gibi konular da hem ekonomi hem de sağlık açısından merak konusu olmuştur.

İç Anadolu Bölgesi'nde Yetişen Tarım Ürünleri

Tarım, birçok farklı yöntemle yapılmaktadır. Geleneksel tarım yöntemleri, modern tarım yöntemleri ve organik tarım yöntemleri gibi birçok farklı tarım yöntemi vardır. İç Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinir. Bölgenin kurak iklimi ve verimli toprakları, tahıl yetiştiriciliği için idealdir. Bölgede yetiştirilen başlıca tahıl ürünleri şunlardır:

Buğday : İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen en önemli tarım ürünüdür. Konya, Ankara ve Kayseri buğday üretiminin en yoğun olduğu illerdir.

Arpa : Buğdaydan sonra en çok yetiştirilen tahıl ürünüdür. Yem sanayisinde kullanılır.

Mısır : Bölgenin güneyinde ve sulama imkanlarının olduğu alanlarda yetiştirilir. Yem ve insan gıdası olarak kullanılır.

Nohut : Bölgenin baklagillerden en çok yetiştirilen ürünüdür. Yemeklik ve yem olarak kullanılır.

Mercimek : Bölgenin önemli baklagillerinden biridir. Yemeklik olarak kullanılır.

Fasulye : Bölgede kuru fasulye ve barbunya türleri yetiştirilir. Yemeklik olarak kullanılır.

Şeker pancarı : Bölgede Konya ve Ankara illerinde yoğun olarak yetiştirilir. Şeker üretiminde kullanılır.

Ayçiçeği : Bölgede Konya ve Eskişehir illerinde yoğun olarak yetiştirilir. Yağ üretiminde kullanılır.

Patates : Bölgede Niğde ve Nevşehir illerinde yoğun olarak yetiştirilir.

Soğan : Bölgede Ankara ve Eskişehir illerinde yoğun olarak yetiştirilir.

Havuç: Bölgede Konya ve Ankara illerinde yoğun olarak yetiştirilir.

İç Anadolu'da Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

İç Anadolu Bölgesi, tarımsal üretim bakımından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biridir. Bölgede yetiştirilen tarım ürünleri, sebzeler ve meyveler hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılamakta hem de ihraç edilmektedir. Bölgede yetiştirilen meyvelerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Elma : Bölgede Niğde, Aksaray ve Isparta illerinde yoğun olarak yetiştirilir.

Armut : Bölgede Niğde ve Isparta illerinde yoğun olarak yetiştirilir.

Kiraz : Bölgede Isparta ve Kayseri illerinde yoğun olarak yetiştirilir.

Kayısı : Bölgede Malatya ve Kayseri illerinde yoğun olarak yetiştirilir.

Üzüm: Bölgede Nevşehir ve Kayseri illerinde yoğun olarak yetiştirilir.

Bölgede yetiştirilen sebzelerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: