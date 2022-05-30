İç Güveysi Ne Demek? İç Güveysinden Hallice Anlamı Ve Cümle İçinde Kullanımı

Toplum içerisinde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yerini alan iç güveysi, birçok açıdan cümle içerisinde ya da deyim olarak kullanılması tercih edilen kelimeler arasında bulunmaktadır. Benzetmeler içerisinde de yer alan iç güveysinden hallice deyimi ise pek çok insan tarafından anlamı bilinmemektedir. İşte, İç güveysinden hallice anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili hazırladığımız haberimiz...

İç Güveysi Ne Demek?

TDK'ya göre içgüveysi: ''karısının ailesinin evinde oturan güvey, damat'' olarak açıklanmıştır. İç güveyi; ekonomik anlamda daha güçlü olan kişinin kadın-gelin olması halinde, erkeğin-damadın evliliği ya da hayatını kadının aile evinde sürdürmesi durumu için kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Bu evlilik çeşidi, Dünya üzerinde bulunan birçok toplum içerisinde görülmektedir. Yine bu evlilik çeşidi özellikle Çerkesler arasında, sosyolojik açıdan çok daha farklı görülmektedir.

Güvey: Yeni evlenen ya da evlenmekte olan erkek – damat.

İç Güveysi: Gelinin - Karısının aile evinde evliliğini sürdürmekte olan ya da yaşayan damat.

İç Güveysi Kime Denir?

Eğer bir erkek-damat, evlilik sonrası ekonomik durumunun olumsuzluklarından dolayı evlendiği kadının-gelinin aile evinde yaşamını ve evliliğini sürdürüyor ise, bu kişiye iç güveysi denmektedir. Genellikle evlilik ile ilgili yaşama biçiminin bir sonucu olarak anlam kazanan bu kelime erkekler-damatlar için kullanılmaktadır.

Bu evlilik türü Çerkesler arasında bir toplumsal dayanışma olarak anlam kazanmıştır ve geleneklerine girmeyi başarmıştır. Fakat Türk toplumu içerisindeki iç güveysi hali, Çerkesler'den tamamen farklı bir anlamda bulunmaktadır. Mecbur sebeplerden dolayı erkekler bu tür evlilik çeşidini gerçekleştirmektedirler.

İç Güveysinden Hallice Ne Demek?

İç güveysinden hallice bir deyim olarak kullanılmaktadır. İç güveysinden hallice deyimi olumsuz bir şeyi belirtmek için kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu deyim; iç güveysi olan kişinin mevcut durumunun çok kötü olduğunu, bir çeşit mizah yoluyla halinin çok da iyi olmadığını ifade etmektedir.

Bu deyim toplum içerisinde sıklıkla ve yaygın şekilde kullanılmaktadır. İç güveysinden hallice deyimi, damadın, evlendiği kadının aile evinde yaşamasından ötürü, mevcut durumunun çok da iyi olmadığını ifade eden bir deyim olarak bilinmektedir.