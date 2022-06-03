İç İçe Birleşik Cümle Nedir? Yapısına Göre İç İçe Birleşik Cümle Örnekleri Ve Konu Anlatımı

İç içe birleşik cümle içerisinde iki cümle bulunmaktadır. Temel cümle ve yan cümleden oluşan iç içe birleşik cümleler birçok öğrenci tarafından karıştırılan bir konu olsa bazı noktalara dikkat edildiğinde anlaşılması oldukça kolaydır. Peki bu iç içe birleşik cümle nedir, örnekleri nelerdir? Konu ile alakalı merak edilen tüm cevaplar yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

İç İçe Birleşik Cümle Nedir?

Ana cümle içinde yan cümlelerin yer aldığı cümle yapılarına iç içe birleşik cümle denmektedir. Cümle içinde birden fazla cümle olması durumunda bazen bu cümleler tırnak içinde yazılmaktadır. Bu tarz cümlelerde cümle içindeki öğeler birbiri ile bağlantılıdır. Genel hatları ifade edecek olursak, bir cümle herhangi bir görev ile başka bir cümle içinde yer alırsa birleşik iç içe birleşik cümle olmaktadır. Bu cümle ana cümle içindeki anlamı tamamlayarak o cümlenin bir öğesi olmaktadır. Genellikle yan cümleler nesne görevini üstlenmektedir.

İç İçe Birleşik Cümle Örnekleri

İç içe birleşik cümle örnekleri aşağıda verildiği gibi olup, konu örnekler üzerinden daha iyi anlaşılmaktadır.

Dedem bana her zaman "iyi bir kariyer elde etmek için çabalamalısın." derdi.

Sevgilisinin "senden nefret ediyorum." demesini kendine kabullendiremiyordu.

Babası annesine sen olmasan ne yapardım diyerek minnetini gösterirdi.

Yukarıda tırnak içinde verilen cümlelerde tırnak içindeki cümle yan cümle olup cümle bütünlüğü yapı bakımından iç içe birleşik cümledir. Bu şekilde tırnak içinde yer alan cümle aynı zamanda cümlenin nesnesi görevini üstlenmektedir.