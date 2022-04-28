İç İçe Nasıl Yazılır? TDK İçiçe Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK; her gün yoğun şekilde sosyal yaşantı içerisinde yanlış kullanılan bu kelimenin doğru yazılışını ve doğru anlamını kendi güncel yazım kılavuzunda çok açık ve çok güzel bir şekilde ifade etmiştir. TDK'ya göre doğru yazılışı ''iç içe''olması gereken kelimenin anlamı ise; ''1. sıfat Biri ötekinin içinde veya birine ötekinden geçilen, 2. zarf, mecaz Birbirinin içinde, karışık bir durumda, birbirine çok yakın'' olarak ifade edilmiştir. Birleşik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği konusunda kafa karışıklığına sebep olan kelimelerden biri olan iç içe kelimesi ayrı yazılması gereken kelimeler sınıfında yerini almıştır. İç içe kelimesi birleşik yazılır ise yazım hatası olacaktır ve bu yazım hatası, yazımı yanlış olan diğer kelimelerin de etkilediği gibi, dilimizin kirlenmesine sebebiyet verecektir.

İç İçe Nasıl Yazılır?

Türk Dili'nde bulunan çok sayıda kelime ayrı mı yoksa birleşik mi yazılmalı düşüncesi ile çoğu kez yanlış yazılmaktadır. Bu durum, vatandaşların tam doğruyu bilememesinden kaynaklı; dilimiz içerisinde hatalara sebebiyet vermektedir.

İç içe kelimesi de bu talihsiz duruma örnek gösterilebilir. İç içe kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış kullanımları şu şekilde örneklendirilebilir;

DOĞRU: Ev o kadar dağınık ki, her şey iç içe geçmiş!

Ev o kadar dağınık ki, her şey iç içe geçmiş! YANLIŞ: İkinizin düşünceleri içiçe geçmiş sanki.

İç İçe Nasıl Yazılır TDK?

TDK'ya göre, doğru yazılışı ''iç içe'' olması gereken bu kelimenin, yine Türk Dil Kurumu'nda bulunan anlamı; ''1. sıfat Biri ötekinin içinde veya birine ötekinden geçilen, 2. zarf, mecaz Birbirinin içinde, karışık bir durumda, birbirine çok yakın'' olarak ifade edilmiştir. Vatandaşlar arasında sürekli karıştırılan ve sıklıkla yanlış yazılan ''iç içe'' kelimesi, ayrı olarak yazılması gereken bir kelimedir.

Kelimenin birleşik yazılması halinde, kesin bir şekilde yazım hatası olacaktır. Türkçe dilini doğru şekilde konuşmak, kendi dilimizdeki kelimelerin doğru yazılışlarına hakim olmak, tüm doğrularını bilmek ve dilimizi tüm tehlikelere karşı koruyabilmek için TDK'nın çalışmalarından faydalanılması gerekmektedir.

İçiçe Nasıl Yazılır TDK?

Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre doğru yazılışı ''iç içe'' olarak açıklanmıştır. İç içe kelimesi ayrı yazılmalıdır ve birleşik yazılması halinde dilde yazım yanlışı olarak tanımlanacaktır. İç içe kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı şu şekildedir;