Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu İç İle Biten Kelimeler Listesi
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:06 Son Güncelleme: 26.12.2022 11:07

İç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu İç İle Biten Kelimeler Listesi

İç ile biten kelimeler konusunu araştırırken karşınıza birçok kelime türü çıkar. Söz konusu kelimeler yalın halde kelimeler olabileceği gibi ek almış kelimeler de olabilir. Sonu iç ile biten kelimeler arasında yer isimlerinden cins isimlere kadar birçok kelime vardır. Söz konusu kelimelerin günlük hayatta da yaygın olarak kullanıldığına şahit olursunuz. Son hecesi iç olan kelimeler ile ilgili araştırmamızı yazımızda istifadenize sunuyoruz.

İç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu İç İle Biten Kelimeler Listesi

İç ile biten kelimeler, günlük konuşma dilinizin yanı sıra yazışma alanında da sizlere önemli katkılar sağlayacaktır. Sonu iç ile biten kelimeler için Türk Dil Kurumu kaynaklarında aradığınız kelime çeşitlerini bulabilirsiniz. Bunun yanında Türkçe sözlükler de sizler için yol gösterici niteliğe sahiptir. Son hecesi iç olan kelimeler ile ilgili araştırmamızı yazımızın devamında bulabilir, örnek kelimeleri inceleyebilirsiniz.

İç İle Biten Kelimeler

İç ile biten kelimeler arasında kısa sözcükler bulabileceğiniz gibi uzun kelimeler de bulabilirsiniz. Bu kapsamda karşınıza birçok kelime çıkacaktır. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek iç ile biten kelimelerin neler olduğunu görebilirsiniz.


Hiç
Briç
İliç
Piliç
Haliç
Çekiç
Meriç
Rayiç
Bilgiç
Kerpiç
Sandviç
Bigadiç
Domaniç
Menengiç
Müheyyiç
Müteheyyiç


Yukarıdaki kelimeler örnek olması kapsamında sıralanmıştır. Türk Dil Kurumu kaynakları incelendiğinde iç ile biten kelime sayısının çok daha fazla olduğu görülecektir. İç ile biten kelimeler de diğer kelime türlerinde olduğu gibi kelime dağarcığınızı geliştiren niteliktedir. Bu kelimelere hâkim olarak yazışma ve konuşma kapsamındaki dil zenginliğinizi artırabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
İç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu İç İle Biten Kelimeler Listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA