İç İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu İç İle Biten Kelimeler Listesi

İç ile biten kelimeler, günlük konuşma dilinizin yanı sıra yazışma alanında da sizlere önemli katkılar sağlayacaktır. Sonu iç ile biten kelimeler için Türk Dil Kurumu kaynaklarında aradığınız kelime çeşitlerini bulabilirsiniz. Bunun yanında Türkçe sözlükler de sizler için yol gösterici niteliğe sahiptir. Son hecesi iç olan kelimeler ile ilgili araştırmamızı yazımızın devamında bulabilir, örnek kelimeleri inceleyebilirsiniz.

İç İle Biten Kelimeler

İç ile biten kelimeler arasında kısa sözcükler bulabileceğiniz gibi uzun kelimeler de bulabilirsiniz. Bu kapsamda karşınıza birçok kelime çıkacaktır. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek iç ile biten kelimelerin neler olduğunu görebilirsiniz.



Hiç

Briç

İliç

Piliç

Haliç

Çekiç

Meriç

Rayiç

Bilgiç

Kerpiç

Sandviç

Bigadiç

Domaniç

Menengiç

Müheyyiç

Müteheyyiç



Yukarıdaki kelimeler örnek olması kapsamında sıralanmıştır. Türk Dil Kurumu kaynakları incelendiğinde iç ile biten kelime sayısının çok daha fazla olduğu görülecektir. İç ile biten kelimeler de diğer kelime türlerinde olduğu gibi kelime dağarcığınızı geliştiren niteliktedir. Bu kelimelere hâkim olarak yazışma ve konuşma kapsamındaki dil zenginliğinizi artırabilirsiniz.